В Петербурге закроют девять станций метро и ограничат работу восьми

31.03.2020, 22:54, Новости дня

Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе петербургской подземки.

Сообщается, что данные меры направлены на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Речь идет о станциях "Невский проспект", "Новокрестовская", "Садовая", "Сенная площадь", "Технологический институт 1", "Маяковская", "Достоевская", "Площадь Александра Невского-2" и "Звенигородская", "Девяткино", "Площадь Восстания", "Площадь Ленина", "Московская", "Дунайская", "Проспект Славы", "Проспект Ветеранов" и "Ленинский проспект".

Ранее сообщалось, что с 1 апреля метрополитен Санкт-Петербурга будет работать до 22:00.

11 марта Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию коронавирусной пневмонии – пандемией. В настоящий момент в разных странах мира инфицированы более 846 тысяч человек, более 176 тысяч вылечились, более 41 тысячи скончались.

В РФ зафиксировано 2337 случаев заболевания, 500 из них за последние сутки. 121 человек выздоровел, 17 умерло.