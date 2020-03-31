 

Принц Гарри и Меган Маркл официально вышли из королевской семьи

31.03.2020, 22:54, Новости дня

Отдельную от британской королевской семьи жизнь начинают принц Гарри и его супруга Меган Маркл. Они официально сложили полномочия старших членов королевской семьи. Сейчас принц Гарри с супругой после Канады переехали в Лос-Анджелес. Здесь Меган Маркл уже получила новую работу. Она будет озвучивать фильм "Слон" для канала Disney.

Соглашение о роли Гарри и Меган в семье было достигнуто в середине января 2020 года, напоминает "Интерфакс". По соглашению с Елизаветой II они лишаются титулов королевских высочеств – HRH. Такой привилегией обладают только исполняющие королевские обязанности члены семьи Виндзоров. При этом Меган и Гарри сохранили титулы герцогини и герцога Сассекских. Да и бабушка Гарри призналась, что всегда будет рада возвращению внука.

Не обязанностей – нет денег, которые выплачиваются британской королевской семье из бюджета: Также они больше не смогут использовать бренд Sussex Royal для благотворительных организаций или аккаунтов в соцсетях. Более того, денег станет еще меньше – Гарри и Меган облещали вернуть семье, которую еще называют "фирма", деньги за ремонт Фрогмор-коттеджа, в котором они жили после свадьбы. Ремонт этого строения обошелся в 2,4 миллиона фунтов стерлиингов.

Тема ухода Меган и Гарри из королевской семьи в британской прессе получила название Megxit (сокращение имени Меган и слова exit — выход) по аналогии с выходом Британии из Евросоюза — Brexit. Однако причины этого официально не назывались.

Еще одну свинью Гарри и Меган подложил президент США Дональд Трамп. Он отказался входить в долю, чтобы оплачивать половину расходов на охрану Сассекских, как это было в Канаде.



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