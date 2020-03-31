 

«Я от всего поправляюсь»: Наталья Рудова рассказала, от каких продуктов отказалась ради «фигуры мечты»

31.03.2020, 22:53, Разное

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова рассказала, от каких продуктов отказалась ради «фигуры мечты». В своем Instagram-аккаунте знаменитость призналась, что от всего поправляется.
36-летняя актриса Наталья Рудова, которая получила наибольшую известность за роль Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день» и Ксении Ковальчук в комедийном сериале «Универ. Новая общага», раскрыла подробности своей диеты, которую соблюдает давно. Рудова призналась, что давно не ест сладкое, мучное, сахар и крупы, за исключением хлебцов из гречки или киноа. По словам артистки, она вынуждена отказываться от вредной, но любимой пищи не только из-за фигуры, но и потому что имеет проблемы с желудком. «Крайне редко, где-то раз в месяц, съедаю мороженое», – добавила знаменитость.

Фолловеры отметили, что диета Натальи Рудовой дает положительный результат. «Ты прекрасно выглядишь. Если и правда, это результат строгой диеты, то все не напрасно, Наташа», – написала одна из Instagram-подписчиц.



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