 

Из-за угрозы коронавируса в РФ закрылись более трети торговых точек

31.03.2020, 22:48, Новости дня

В исследовании ИТ-компании «Эвотор» утверждается, что из-за угрозы распространения коронавируса в РФ временно остановили работу порядка 37% торговых точек.

«По сравнению с данными за февраль 37% торговых точек в РФ временно остановили работу. В Москве временно закрылись 73% торговых точек, в Санкт-Петербурге – 58%. В Центральном [федеральном] округе закрылись на карантин 46% торговых точек, Северо-Западном – 43%, Уральском – 39%, Приволжском – 36%, Южном – 34%, Сибирском и Дальневосточном – 27%», – приводит выдержку из исследования ТАСС.

При этом, отмечают эксперты, в большей степени карантинные меры ударили по магазинам с непродовольственными товарами и сферы услуг. Приостановили работу 85% магазинов одежды, 78% цветочных лавок, 75% магазинов электроники, 71% фитнес-центров, 65% гостиниц.

Часть предприятий общепита продолжили работать в режиме доставки. Однако около 65% столовых и 42% кафе и ресторанов временно закрылись. «Мы наблюдаем существенное падение выручки даже в тех сегментах, на которые не распространяются ограничения карантина. Из-за снижения потока покупателей, болезни сотрудников или сложностей с поставками временно закрылись около 25% супер- и минимаркетов, пекарен и зоомагазинов. С введением карантина не изменилось только количество работающих магазинов алкоголя», – отмечают эксперты.

«В ближайшие три месяца потерять свое дело рискует каждый второй предприниматель в России. Самый большой риск нынешней ситуации – это безработица», – считают в компании.

За последние сутки в РФ выявлено 500 новых случаев коронавируса, из них 387 зарегистрировано в Москве. Общее число заболевших – 2 тыс. 337 человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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