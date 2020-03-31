“Ермак, ты п…здун”. Лерос заявил, что брат главы Офиса президента лобировал назначение в “Энергоатоме”

31.03.2020, 22:45, Новости дня

Народный депутат от партии “Слуга народа” Гео Лерос утверждает, что брат главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Денис продвигал на пост главы “Энергоатома” Владимира Купчака. Соответствующие документы он опубликовал на своей странице в Facebook.

Согласно документам, в октябре 2019 Денис Ермак направил в офис премьер-министра аналитическую справку по “Энергоатому”, в которой рекомендует назначить Купчака на пост президента “Энергоатома”.

“Ермак, ты п…здун! Предоставляю факты коррупции по назначению Купчака в “Энергоатом”. Посмотрите внимательно, кто его лоббировал в официальном обращении к премьер-министру, что соответствует видео, которое я также прилагаю, где люди связанные с Денисом [Ермаком] обсуждают, как возьмут с Купчака за должность пять (похоже, что миллионов)”, – написал нардеп.

Лерос также добавил, что его информации Купчака собираются назначить вице-президентом “Энергоатома”, потому что у него недостаточно профильного стажа.

На ролике, опубликованном депутатом, несколько человек обсуждают вероятное назначение Купчака, который “ждет приглашения” к президенту Владимиру Зеленскому на собеседование.

Ермак, ты п@здун!Предоставляю факты коррупции по назначению Купчака на Энергоатом.Посмотрите внимательно, кто его… Posted by Geo Leros on Teisipäev, 31. märts 2020

29 марта Лерос обнародовал более 10 часов видеозаписей, снятых скрытой камерой, на которых Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности. “Видеодоказательства, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями”, – заявил нардеп.

Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Он также высказал предположение, что вброс компромата был нацелен на срыв голосования во время внеочередной сессии Верховной Рады 30 марта.

Его брат назвал записи “нарезкой” и делом рук мошенников.

Специализированная антикоррупционная прокуратура 30 марта открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений.

Государственное бюро расследований начало уголовное производство по заявлению Андрея Ермака в связи с распространением пленок с его братом.