В Украине 645 человек инфицированы коронавирусом, 17 – скончались

31.03.2020, 22:45, Новости дня

За последние 12 часов число лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине выросло на 96 и составило 645. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины в Telegram-канале “Коронавірус_інфо”.

“По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22.00 31 марта в Украине 645 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием (полимеразная цепная реакция. – “ГОРДОН”) случаев COVID-19. Всего зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общей сложности 10 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме”, – сказано в сообщении.

К 10.00 было зарегистрировано 549 случаев инфицирования коронавирусом (13 летальных).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 31 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 838 тыс., из них почти 176 тыс. выздоровели, а 41 261 человек умер.