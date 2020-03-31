 

Рада разрешила продажу земли, число заболевших COVID-19 в Украине выросло до 645. Главное за день

31.03.2020, 22:45, Новости дня

Рынок земли открыт

В ночь на вторник Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №2178-10 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения”. Документ открывает рынок земли в Украине с 2021 года. Это решение поддержало 259 парламентариев.

Заявления Ермака

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что процесс подготовки к обмену удерживаемыми лицами затянулся из-за ситуации с пандемией коронавируса. Он прогнозирует, что обмен с “ЛДНР” состоится в течение одной-двух недель.

Также Ермак подчеркнул, что украинская власть готова вести переговоры только с теми жителями оккупированных территорий Донбасса, которые не были участниками боевых действий.

Шпион в ВМС?

В Службе безопасности Украины утверждают, что бывший замкомандующего Военно-морскими силами Украины поддерживает постоянные контакты с кадровыми сотрудниками ФСБ РФ. В пресс-службе ВМС ВСУ отметили, что военнослужащий секретную информацию россиянам не передавал.

Трепак уволен

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала заявление Виктора Трепака об отставке с должности заместителя генпрокурора.

Коронавирус в Украине

По данным Центра общественного здоровья на 22.00, в Украине зафиксировано 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 17 человек скончались.

Карантин могут продлить

Ограничения, введенные в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, могут быть продолжены до второй половины мая, рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Путин контактировал с больным коронавирусом

У главного врача больницы в московском поселке Коммунарка Дениса Проценко диагностировали коронавирусную инфекцию. Несколько дней назад он общался с президентом РФ Владимиром Путиным, посещавшим клинику.

Российская нефть бьет антирекорды

Нефть российской марки Urals на европейских рынках подешевела до $13 за баррель, это самая низкая цена с весны 1999 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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