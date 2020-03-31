Стало известно, как храп влияет на мозговую активность

31.03.2020, 22:40, Новости дня

Специалисты провели исследование, во время которого им удалось понять, как мозговая деятельность связана с храпом.

Исследование ученых доказало, что у мужчин есть ген храпа. Также исследователи обнаружили 173 гена, которые связаны с лишним весом и храпом. По словам специалистов, присутствие этих генов и привычки курить может вызвать проблемы со сном.

Ученые доказали, что храп связан с некоторыми отклонениями в организме человека. Храп может стать причиной кислородного голодания, которое приведет к нарушению слаженной работы всего организма.