Осложнения после сердечного приступа уменьшает ежедневное прослушивание музыки

31.03.2020, 22:40, Новости дня

Ученые выяснили, что ежедневное прослушивание музыки на протяжении 30 минут приводит к уменьшению осложнений после сердечного приступа.

Специалисты провели эксперимент, в котором приняли участие 350 человек. Добровольцы перенесли инфаркт миокарда и постинфарктную стенокардию. Одна половина испытуемых проходила стандартное лечение, а другая – каждый день дополнительно слушала музыку в течение 30 минут.

Эксперимент ученых длился семь лет. Все это время специалисты наблюдали за добровольцами: следили за их состоянием и проводили обследования. Выяснилось, что те, участники эксперимента, которые ежедневно слушали музыку, реже испытывали проблемы с сердечно-сосудистой системой. В этой группе количество приступов уменьшилось на 23%, а случаев смерти от заболеваний, связанных с нарушением сердечно-сосудистой системы, также было меньше на 16%.