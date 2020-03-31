Мнение: Дедлайн

31.03.2020, 22:31, Разное

Опубликованы результаты исследования, согласно которому 42% россиян смогут оплачивать все необходимые расходы за счет накоплений (то есть без займов и кредитов) в течение одного месяца, еще у 10% россиян сбережений хватит на срок от трех месяцев до полугода, а еще 10% смогут жить на них дольше чем полгода. В НАФИ установили, что сложнее всего ситуация с накоплениями обстоит в селах — там около половины жителей (47%) смогут прожить на свои сбережения меньше месяца.

Ничего удивительного в этих данных нет. Путин, рассказывая про мифический средний класс в России, который достигает аж 70% податного сословия, как обычно, беспробудно лгал. Ну не в состоянии человек говорить правду. Патологически. Реальная ситуация выглядит совершенно иначе. В случае продолжения "самоизоляции" уже через полтора-два месяца людям банально будет нечего есть. Фактически это дедлайн.

Складываются все условия, соответствующие классическому определению. Нищета народных масс в ближайшие несколько месяцев будет доведена до предела, власть не в состоянии не только управлять по-новому, она вообще уже не способна управлять – ни по-новому, ни по-старому. Низы, прочистив мозги лечебным голоданием от льющихся из телевизора помоев, перестанут хотеть жить как сейчас. Заметим, никакого госдепа не потребовалось – все создано руками отечественных воров и уголовников из Кремля.

Мы, по всей видимости, еще не осознаем серьезности возникшего и динамично развивающегося положения. Через два-три месяца обстановка изменится настолько, что сегодняшняя катастрофа будет казаться тихим пасторальным сюжетом. Коснется это всех, так что споры, где лучше пересидеть происходящее, не имеют ни малейшего смысла.А поэтому нужно понимать, что залог любого выживания даже в самые аховые времена – это не тушенка, не гречка и даже не патроны. Это самоорганизация. Только те люди, которые сумеют самоорганизоваться в кластеры-сообщества, смогут противостоять свалившимся на них бедам, а главное – из этих зародышевых структур очень быстро возникнет новое будущее. Для разных людей оно разное, поэтому между возникающими структурами немедленно начнется борьба. И победит в этой борьбе опять-таки тот, кто будет лучше организован и будет иметь на вооружении не оружие, деньги или еду, а идею, которая привлечет к ним массы. В период социальной катастрофы главный ресурс – это всегда люди. Все остальные ресурсы вторичны. Идея и образ будущего, привлекающие максимально большее число людей, становятся основой для строительства новой социальной системы. А уже ей предстоит доказывать свою состоятельность и жизнеспособность. Но вначале она должна возникнуть.

По всей видимости, точку невозврата мы уже перескочили, теперь нужно психологически готовиться к последствиям этого перехода. Причем как обычно, психологическая подготовка всегда начинается с полного подавления любой паники и алармизма. Они имеют смысл до того. А вот после того и вместо того – они бессмысленны и вредны.