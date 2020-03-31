 

Мнение: «Русская рулетка» для Путина с Собяниным…

31.03.2020, 22:25, Разное

Неделю назад 24 марта президент был в больнице в Коммунарке. Посетил больных ( в средствах защиты), общался с главврачом Денисом Проценко (без средств защиты на расстоянии  меньше относительно  безопасных полутора метров).

Сегодня выяснилось, что у доктора Проценко диагностирован коронавирус.

Состояние Проценко – нормальное, он чувствует себя хорошо….  Но ему всего-то 44 года.

А Путину-то не 44….

Вместе с Путиным угроза заражения коронавирусом нависла и над мэром Москвы 61-летним  Сергеем Собяниным. Они с Путиным вместе были в Коммунарке.

Пронесет или не пронесет? Инкубациннный период коронавируса вроде бы две недели?  Все прояснится 7 апреля?

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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