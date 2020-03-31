Мнение: «Русская рулетка» для Путина с Собяниным…
31.03.2020, 22:25, Разное
Неделю назад 24 марта президент был в больнице в Коммунарке. Посетил больных ( в средствах защиты), общался с главврачом Денисом Проценко (без средств защиты на расстоянии меньше относительно безопасных полутора метров).
Сегодня выяснилось, что у доктора Проценко диагностирован коронавирус.
Состояние Проценко – нормальное, он чувствует себя хорошо…. Но ему всего-то 44 года.
А Путину-то не 44….
Вместе с Путиным угроза заражения коронавирусом нависла и над мэром Москвы 61-летним Сергеем Собяниным. Они с Путиным вместе были в Коммунарке.
Пронесет или не пронесет? Инкубациннный период коронавируса вроде бы две недели? Все прояснится 7 апреля?
Фотографии отсюда и отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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