 

За первоапрельские шутки о коронавирусе власти Таиланда пригрозили тюремным сроком

31.03.2020, 22:16, Новости дня

Первоапрельские розыгрыши и распространение 1 апреля «шуточных» новостей о коронавирусе могут закончиться для шутника тюремным сроком, сообщил заместитель пресс-секретаря генеральной прокуратуры Таиланда Косонлават Интхучунйонг.

«Внимание! Шутки и обман в День дурака 1 апреля, переданные через интернет, социальные сети или СМИ и касающиеся коронавирусной инфекции, в условиях чрезвычайного положения будут караться тюремным заключением до двух лет и/или штрафом в размере 40 тыс. таиландских бат (около 1,3 тыс. долларов)», – цитирует заместителя пресс-секретаря генпрокуратуры Таиланда РИА «Новости».

Ранее в МВД раскрыли число возбужденных дел за распространение фейков в интернете.

Напомним, во вторник Госдума приняла закон о наказании до пяти лет лишения свободы за распространение фейков о коронавирусе. В тот же день законы об уголовной ответственности за нарушение карантина и распространение фейков о коронавирусе одобрил Совфед.

За последние сутки в РФ выявлено 500 новых случаев коронавируса, из них 387 зарегистрировано в Москве. Общее число заболевших – 2 тыс. 337 человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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