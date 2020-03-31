Мнение: “Бальзам Болотова”

31.03.2020, 22:09, Разное

Настало время разгребания почтовых завалов.

Читатель преклонного возраста из очень Дальнего Зарубежья прислал свой рецепт профилактики коронавируса.

Как приклонновозрастной ( мне 79 ) в эту пору буйствования короновируса считаю не лишним поделиться своим результативным опытом избавления от набора хворей, которые

нам в этом возрасте сопутствуют, что укрепит нас в противостоянии с нежданными эпидемиями типа короновируса. Мне посчастливилось лет 10 назад познакомиться с трудами известного академика народной медицины, киевлянина Болотова Бориса Васильевича, отсидевшего за свои знания 7 лет, но и в тюрьме продолжал свои открытия и изобретения. Умер он в возрасте за 90. У него много трудов, некоторые у меня на флешке.

Поделюсь тем, чем с успехом пользуюсь я и моя семья.

БАЛЬЗАМ БОЛОТОВА – аналог желудочного сока.

По Болотову наш желудочный сок, кроме переваривания белков,

в определённой концентрации циркулирует с кровью в

организме и растворяет и выводит из него наши старые клетки,

продукты их деления, больные, раковые, растворяет холестериновые бляшки в сосудах, очищая их, разжижает кровь до природной концентрации, что в свою очередь исключает опасность инфаркта и инсульта.

По Болотову: человек может чем угодно болеть и сколь угодно долго, но умирает всегда от загустения крови.

В 2017 г. я перенёс инфаркт, а через пол-года – второй ( два стенда на коронарных сосудах), после которого я взялся за ум и по серьёзному отнёсся к трудам Болотова – величайшего умницы. Первая его книга – " Я научу вас, как не болеть". Был период, когда, кроме инфарктов, на меня навалился букет проблем: давление 180-200, на костылях ходил

из-за болей в суставах, онемение ног до колен, катаракта,

аритмия (тахикардия, мерцательная, брадикардия), кожа рук в старческих веснушках.

В молодости желудочный сок выделяется нормально в достаточном количестве, мы здоровы, красивы и неотразимы,

самоочищение в норме. С возрастом секреция желудочного сока снижается, всякий хлам в организме начинает накапливаться,

наша прежняя красота начинает куда-то деваться, появляется

отёчность, усталость, первые и не последние болячки под разными хитроумными названиями, набор которых бездонное множество. Скороспелый 2-й инфаркт бобудил меня

по-серьозней отнестись к трудам Болотова, в частности,

к его бальзаму.

С 2017 г. с нарастающей дозировкой до 6-8 ст.л. в день до настоящего дня этот бальзам принимаю и буду принимать, не прекращая. Сейчас от всего вышеперечисленного избавился, кожа очистилась, вернул себе работоспособность, никаких простуд, гриппов, короновирусов, малейшая повляющаяся боль в любом месте тела снимается лишней кружкой бальзама через 10 минут, тяну огород, сад, кормлю курочек, кота, готовлю многоингредиентные ( всё с огорода ) супы, борщи без пищевых добавок, чего и всем желаю.

А рецепт не сложный:

на литр хорошей воды + 1 ст.л. серной к-ты 98% H2SO4

+ 1 ст.л. соляной к-ты HCL + 4 таблетки нитроглицерина (вместо азотной) + 100 мл винного красного уксуса + горечные специи

по 1 ч.л. (ч. молотый перец, кр. горький молотый перец,

горчицу, хрен). С кислотами работать в перчатках.

Я готовлю в больших баллонах для воды на 20 л.:

15 воды + 15 ст.л серной к-ты + 15 ст.л. соляной + 60 табл.

н-глицерина + по 1 ст.л. специй. Даю неделю настояться, процеживаю, разливаю по бутылкам и на полку в гараж.

Получили бальзам. Кислоты заказываю по интернету,

по 20 долларов за литр.

Как принимать? По Болотову – минимум – 6 ч..л. в день, максимум – 6 ст.л. в день с чаем, супом. Но при раковых делах,

гангрене – до 200 мл в день.

Мой отработанный

опыт: на кухне 3 литровых графина, в каждый – 6 ст.л. бальзама + вода. Пью через трубочку кружками (300мл) утром натощак (обязательно), потом в обед до или после еды и к вечеру 3-й раз. После приёма споласкиваю рот раствором соды и водой. Начните с одноразового обязательного утреннего приёма, потом прибавьте обеденный, потом вечерний. И читайте Бориса Васильевича Болотова – теоретика и практика народной медицины.

С Богом!

Сам я про это до этого письма вообще не слышал.

Кто из специалистов может объяснить, насколько это полезно с медицинской и научной точки зрения?