Google прекратила продажу смартфонов Pixel 3 и 3 XL

31.03.2020, 22:09, Разное

Американская компания Google прекратила продажу представленных осенью 2018 года смартфонов Pixel 3 и 3 XL. Данные устройства больше недоступны для приобретения в интернет-магазине производителя, однако их ещё можно найти с ценником около 450 долларов у сторонних ритейлеров.

На данный момент в Google Store поклонники американского бренда уже не могут купить старые, но всё ещё актуальные модели Pixel 3 и 3 XL. Пользователям придётся выбирать из пока ещё доступных Pixel 4 и 4 XL, 3a и 3a XL либо же ожидать скорого появления новых флагманов производителя. Представитель компании отметил, что окончание продаж не означает отсутствие поддержки, выхода обновлений ПО и безопасности для исчезнувших устройств. Они будут предоставляться до осени следующего года.

Презентованная более полутора лет назад серия Google Pixel 3 оснащена OLED-экраном, 4 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти. Производительность гаджету обеспечивает процессор Snapdragon 845 от Qualcomm. В текущем году ожидается выход линейки Pixel 5 на базе Snapdragon 730. Специалисты утверждают, что новинка не уступит в производительности старшим устройствам бренда, что, возможно, стало одной из причин прекращения их продаж.