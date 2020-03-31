Мнение: Письмо: “День в карете, два пешком”

31.03.2020, 22:05, Разное

А вот обратите внимание, как выглядит очень большой баг Выскочка у мужчины.

Этот автор переплюнул большинство девушек-Выскочек, письма которых растащили на мемы.

Не могу лишить вас удовольствия самостоятельно разобрать.

И давайте еще в комментарии ссылки на тех авторов, у которых очень большая Выскочка. Сравним. Но только с маленькой не нужно, с большой.

dirty_satellite

Здравствуйте, Эволюция

Спасибо за Ваш блог

Мне 26, юрист в крупной компании, бывший профессиональный спортсмен. До этого два года снимал квартиру и жил с девочкой, расстались, надобность отпала и переехал обратно к родителям.

Ю. 27, экономист, голова на месте, сочный зад, глаза смеются.

Началось всё со случайной встречи в клубе. Знаком я на тот момент был с ней полгода онлайн и последний раз мы общались месяца два назад. Тогда по итогу я позвал её в кафе, но понял, что меня засасывает и соскочил в последний момент, типа по работе. Тут же оффлайн и клуб. Она навеселе, я тем более, несколько часов общались, пили и танцевали, поцеловал, уехали в номер.

В следующий раз увиделись через две недели у неё. Я приехал с цветами и шампанским, заказали пиццы, много смеялись и тут секс. Мне шампанское, что слону дробина и формально я был трезвый, но у меня никогда не отлетала так голова во время секса. Мой секс это спорт, синонимы потно и жестко, но тут была совсем другая история, таким сексом я еще не занимался. Плюс она безумно ласковая, а утром как вишенку на торте, пока я дрых, сделала сырники с моим любимым вареньем.

Меня всё это зацепило. Повторили через пару недель секс еще, потом через недельку еще, стали видеться гораздо чаще и только через пол года я понял, что наши встречи на секс, плавно перетекли в полноценные отношения, хотя встречаться я не с кем не собирался, но подумал ладно.

Прошел год., Ю. познакомила с родителями, а я в свою очередь познакомил со своими. Собирались в мае лететь вместе на отдых, хотя теперь вряд ли из-за вируса, но главное другое, у неё своя квартира и намеки уже закончились, она серьезно пушит тему про съезд и секса без резинок. Хочет динамики, а я остыл. Да была симпатия, но я в принципе никогда не любил и эти отношения не стали исключением.

Чувствую себя паршиво от того, что не могу отдавать ей столько же, сколько она отдает мне. Стали чаще ругаться, говорю ей сгоряча глупости, потом жалею. Постоянно чекает мой инст, а зачем добавил? А кого ты там лайкаешь? А почему нашу фотку не выставил? Хотя я нашел способ и рыбку съесть, и фото запостить. Заливаю в сторис и скрываю от тех, с кем флиртую.

И да, флирт. С воскресенья по четверг я заядлый зожник, тело требует, каждый день силовые + несколько раз в неделю кардио. Но в пятницу/субботу, я ухожу в отрыв и кардио только под одеялом – алкоголь, клубы, курю дрянь из мест очень солнечных, дерусь, просыпаюсь в гостях или номере с девочками, которых даже не помню как зовут. Отключаю все тормоза. День в карете, два пешком. Уже наметилась хуевая тенденция на другие ресурсы, но в голове четкое желание крутить в эти дни обороты до предела, откуда?

И меня тянет в эти гулянки. В голове семь пятниц на неделе. Сегодня я рассматриваю совместные фотки с Ю. и думаю, что было бы круто жить вместе, семья и все эти сопельки, а завтра срываюсь в клуб и полная анархия. После опять, смотришь по сторонам, большинство твоих ребят уже женаты, семья, ипотека, дети, но тут же плюёшься и злость, что меня загоняют в загон и прессинг «так правильно и так нужно». Потом в другую сторону – мама постоянно шутит про внуков, а отцу тут вызывали скорую, бахнуло сердце и я поймал себя на мысли, что мои старички не молодеют и им обязательно нужно гульнуть на моей свадьбе как можно скорее. И это туда-сюда постоянно.

Откуда эти пертурбации из крайности в крайность? Расстаться? Но как тогда ей сказать, ведь очевидно, что дело в моей голове, а не в ней и будут только банальные фразы, типа «дело не в тебе». Я как представлю её слёзы, сердце кровью обливается. Но таких как она объективно мало и вдруг потом буду жалеть, если расстанусь? Если я плюсую, как тогда снизить плюс? Если снижу, будут ли чувства?

Еще раз спасибо.