Мнение: Пейзаж перед битвой. Китай vs США

31.03.2020, 21:50, Разное

"Die erste Kolonne marschiert… die zweite Kolonne marschiert… die dritte Kolonne marschiert…"

Лев Толстой "Война и мир"

Исходная обстановка на карте

Происходящее прямо сейчас является ни чем иным, как Гибридной войной глобалистов против тех сил, что препятствовали в последние годы актуализации базового сценария.

Предполагавшего создание наднациональных институтов и структур (по факту Мировое правительство), и Нового Мирового порядка. В рамках которого планировалось осуществление комплекса мер по десуверенизации мало мальски самостоятельных государств, сохранения и даже упрочения власти избранных элит и властных групп Западного проекта, избавления от "лишних ртов", депопуляции населения (мальтузианский подход), и т.д.

Кто-то скажет, вот, мол, США – это база глобалистов. И Европа тоже база (хотя и здесь, и за океаном имеются противники проекта). Зачем устраивать неприятности в своих владениях?

"…многие семьи, очень многие семьи потеряют своих близких раньше времени", сокрушается британский премьер Борис Джонсон. Ну как такие люди со светлыми лицами и рыжими волосами могут лгать? Разве они способны на плохие поступки?

Отвечаю. У глобалистов нет родины. Во-вторых, "проблемы индейцев шерифа не ипут". В-третьих, на кону стоит нечто большее, чем даже отдельно взятые Соединенные Штаты. Или Европа.

Государи, монархи, президенты, диктаторы и прочее высокое начальство начинали и вели разрушительные войны, отдавая себе отчет, что многие их города и села будут разрушены, и что погибнут или будут страдать тысячи, миллионы людей. И что? Кому это мешало?

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Отдельные эксперты называют происходящее – Третьей мировой войной (бактериологической). Отчасти это правда, но лишь отчасти.

То, что мы наблюдаем, то, внутри чего оказались, это, скажем так, не типичная война. На языке крутится – "атипичная"; ну, вы понимаете. Мы не видим собственно военных действий на больших пространствах с участием регулярных армий, как это было в времена ПМВ и ВМВ. Более того, мы не знаем доподлинно, что на самом деле представляет собой "коронавирус", природного ли он происхождения, или искусственного. А если это дело рук человеческих, то и здесь возникают вопросы: произошла ли утечка из военной или частной лаборатории, какой страны, случайно или же штамм использован злонамеренно.

Но все это не отменяет очевидного факта – идет война. Дональд Трамп и Эммануэль Макрон не дадут соврать: они это первыми сказали, не я.

Вирусологи, комментирующие события, врачи, ученые, эксперты дают крайне противоречивую картину. Статистика заболеваний и смертности вызывает вопросы у самих специалистов. И т.д. и т.п.

Ситуация драматическая и по-своему уникальная.

Не самый опасный в истории человечества вирус (по мнению многих экспертов) вдруг объявлен "исключительным". Паника. Страхи. Убытки. Меры по укрощению пандемии могут оказаться более губительными, чем собственно коронавирус.

Попробуем разобраться, что за этим стоит. И в чем отличие происходящего от войны в классическом виде.

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Начнём со второго. Нынешний баттл, во-первых, ведется иными средствами, а во-вторых, в отличие от всех известных войн, включая даже две мировые, имеет неограниченный – планетарный масштаб.

Глобалистам, чей базой являются Соединенные Штаты, прежде всего Демпартия и связанные с ней хозяева денег и глобальные СМИ, а также отчасти элиты стран Евросоюза, не удалось договориться с элитами Китая, России. А также, что многим покажется удивительным, с Великобританией, Британским Содружеством, с "Короной". Такова была ситуация в канун наступающего 2020-го.

При этом нельзя не отметить "успехи" (можно и без кавычек) глобалистов, достигнутые мондиалистскими структурами в деле переформатированиях современного "хомо". Прежде всего, в странах Запада. Успехи у них имеются во многих областях и сферах – от существенного увеличения поголовья ЛГБТ, феминизма, "чайлдфри" до внедрения по сути экстремистских форм, когда "активисты" (-ки) предлагают перестать размножаться и тем самым спасти планету. Соответственно, "болонская система образования", "кодекс потребителя", контент и информационные технологии (СМИ, кино, сериалы, соцсети, медиа) работают на создание строителя Коммунизма (зачеркнуто) человекоподобного организма. Призванного стать одним из кирпичиков пирамиды Дивного Нового мира. Не способного размышлять и понимать, но полезного в одном из качеств, список которых составляют проектировщики.

Ведь какая задача ставилась перед экспертами Римского клуба и прочих мозговых штабов? Не только проредить "поголовье" в перспективе, но обеспечить в условиях редукции, упрощения социума, определенный, довольно ограниченный уровень навыков и сниженный уровень мышления.

Глобалистам не нужны образованные, способные самостоятельно мыслить и совершать на этой базе поступки массы. В рамках Нового порядка востребован модифиицированный "хомо". Характеристика которого (которых) четко укладывается в знаменитое выражение Сергея Лаврова – ДБ.

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Успехи, повторюсь, налицо. Вот лишь один пример.

Начиная с рубежа XX-XXI веков в наиболее экономически развитых странах уровень IQ населения начал заметно снижаться. И дело не только в наплыве иммигрантов и бОльшей рождаемости у родителей с низким IQ ("дисгенная фертильность"). Проблема отмечена внутри семей собственно "автохтонов-европейцев". Даже отпрыски из вполне обеспеченных семей, в условиях, когда оба родителя имеют высшее образование и высокий АйКю, дитя (дети) обладает более низким уровнем интеллекта.

Как бы еще объяснить?..

Есть такой фильм – "Идиократия" (2006). Действие в сюжете перенесено на 500 лет вперед примерно. В результате сбоя проекта по гибернации поголовье умных людей резко сократилось – в пользу глупых. Прекрасная иллюстрация на тему оглупления общества, последствий, и тех преимуществ, каковые в таком обществе, состоящем из ДБ, имеют организованные структуры и мыслящие люди.

Это было небольшое отступление, показывающее на примере одного лишь направления, сколь серьезных успехов удалось достичь мондиалистам на пути к их цели.

Продолжим.

Базовый сценарий глобалистов, о чем писал в 2014-м, и о чем говорят и пишут сейчас многие коллеги – "крякнул". В настоящем мы видим попытку воплощения некоего паллиативного сюжета. Это даже не более менее четко структурированный План "Б", а голимая импровизация (что опасно само по себе).

Из некоей биолаборатории якобы или на самом деле утёк "ведьмин студень". Штука опасная, крайне заразная, уверяют нас. Трамп прямо указывает: китайцы "студень" сварганили, вина на них.

Что-то типа того, что описано у Стругацких в "Пикнике". Контейнер с субстанцией исследователи из Карригановских лабораторий открыли манипуляторами, что привело к крупной катастрофе: здание лаборатории было частично разрушено; растворив перекрытия, студень вырвался наружу и опустился через все этажи до подвала, погибло 35 человек, более 100 было изувечено. Так что с этой адовой штукой было категорически запрещено иметь дело. Запрещено под страхом смертной казни. А в нашем мире экспериментируют с таким "студнем". Получают гранты. Патентуют. Обама вроде запретил, но на него "положили". И продолжили дальше. Пока из Карригановских лабораторий (зачеркнуто) военной биолаборатории Форт-Детрик (США) чего-то не утекло, о чем еще до НГ судачили злые языки.

Так вот. Прежний Базовый сценарий предполагал поэтапное осуществление в соответствии с установленными проектным заданием определенными сроками. Сроки, как это бывает сплошь и рядом, постоянно сдвигались. Разрабы не справлялись. В какой-то момент стало понятно, что построить свою пирамиду нынешним фараонам не удастся. Огорчительно, конечно. Отсюда все эти истерики, санкции, угрозы. Битье посуды, опрокидывание ночных горшков на головы своих же "партнеров".

На весь прошедший 2019-й по сути была взята пауза.

Но надо понимать, что в целом от задачи построения "дивного нового мира" на их условиях глобалисты не отказывались. И не откажутся, свидетельством чему является нынешняя Гибридная Глобальная война.

Чтобы осознать масштаб событий, понять, что именно происходит, чем – и когда – завершится "пандемия коронавируса", имеет смысл отмотать пленку чуть назад. И сказать хотя бы несколько слов о силах, сорвавших реализацию Базового сценария глобалистов.

Расклад по состоянию на 01.01.2020 год.

Поднимаем дрон.

Китай vs США

Китай – государство, имеющее дуальную природу. Общество зиждется на базе традиционного уклада. В то же время, китайцы – едва ли не главные прогрессоры и модернисты в условиях современной цивилизации. Власти КНР также проводят довольно неоднозначные решения в жизнь (Система социального кредита). Товарищи коммунисты, кстати, не обещали народу, обществу, социуму, индивиду полного набора либеральных свобод. Зато обеспечили условия для реализации и роста благосостояния. "Глобальный турист" сегодня все больше китаец, а не европеец.

США. Нынешние американские элиты живут от выборов до выборов. На настоящий момент это довольно разношерстная компания, в большинстве бихевиористы с короткой памятью. Действуют преимущественно "ситуативно". Вопросы решаются либо софтпауэрно, кнутом и пряником, деньгами и обещаниями сделать "бо-бо", либо конкретно в ковбойском ключе.

В отличие от выпускников элитных университетов Лиги плюща (и членов ложи "Череп и кости"), китайская власть даже при наличии в ней группировок действует более последовательно, рационально.

Си, политическая верхушка Поднебесной, бюрократия, тесно связанный с ними китайский бизнес, ставят перед собой реалистичные цели. Они проявляют гибкость, они не останавливаются, но и не разрушают помеху, а ищут обходной вариант, всегда действуют с дальним прицелом.

Тактика Поднебесной в отношениях с Америкой четко укладывается в хорошо известную китайцам из их насыщенной событиями истории методологию медленной, мучительной погибели субъекта.

Этот вид наказания называется: «Смерть от тысячи порезов», или, на местном наречии – "Линчи".

Фрагмент описания из Википедии:

Линчи́ (кит. трад. 凌遲, упр. 凌迟, пиньинь: língchí, буквально: «затяжная бесчеловечная смерть, медленная экзекуция», кит. трад. 殺千刀, упр. 杀千刀, пиньинь: shàqiāndāo, буквально: «смерть от тысячи порезов») — особо мучительный способ смертной казни путём отрезания от тела жертвы небольших фрагментов в течение длительного периода времени.

Весьма эффективная метода.

Китайский рисунок. Это не "линчи", уж больно страшны дошедшие до нас снимки и изображения, чтобы их выставлять. Другой вид пыток. Но определенное представление даёт.

На протяжении последних двух десятилетий, в особенности, после 2008-го, власти Поднебесной, китайский бизнес именно что "отрезают от жертвы небольшие кусочки". Это проявляется как в захвате всё новых ниш на глобальном рынке и в отдельных странах, так и выкачивании крови из организма глобального конкурента, исключительной нации, гегемона – перенос производства из США и Европы в Китай, передача или прямое воровство технологий, построение собственного интерфейса для взаимодействия в рамках выстраиваемой теперь уже китайцами и их партнерами глобальной экономической архитектуры.

В процессе "линчи", в отличие от старого доброго американского линчевания, субъект остается живым и даже относительно дееспособным ровно столько времени, сколько требуется. Истекает кровью, теряет кусочки плоти, страдает, но не помирает.

Руководство Китая, те, кто разрабатывали долговременную стратегию в отношении гегемона и Западного проекта, прекрасно осознавали всю степень своей зависимости от той же Америки. И Европы, конечно же. От их рынков.

Поэтому резали по кусочкам.

У китайцев определенно имелся "план Б" на случай, если окровавленный, весь в порезах и с вырванными кусками плоти пациент вдруг поймет, что с ним делают. И попытается сопротивляться.

Собственно, "план Б" у Китая столь же прост, как тот, который применили Меркель и капитаны германского бизнеса в ФРГ в 2008-м. Предлагая по-прежнему услуги крупнейшего экспортера, перенести центр тяжести экономики на удовлетворение внутреннего спроса.

Не исключаю, что некоторые китайские стратеги ухмылялись, зная, что произойдет через год, три, десять. Чик острой бритвой. "Это вам за опиумные войны". Вжик бензопилой. "Это вам за бесчеловечную эксплуатацию "кули" в африканских и азиатских колониях". Хрясь тушку на стол пилорамы. "Это вам за работавших за гроши на ваших капиталистических стройках в Америке китайцев".

При Обаме и демократах это вот все работало. При Трампе план Поднебесной стал сталкиваться с определенными трудностями. Торг, явный и тайный, шел как раз до конца минувшего года.

Китайские товарищи продолжали орудовать режущими инструментами, но уже аккуратнее. Трамп призывал Си платить "справедливую цену" за каждый отрезанный китайцами кусок. А для внутренней аудитории писал победные реляции в твиттере: "мы стронг, Китай нагнули; а то, что они отрезали до фига при Обаме, ну так это скоро отрастет, обещаю".

В самих США ударными темпами шел – и идет – процесс поляризации общества. На всех уровнях, во всех стратах, от бомжей и продавцов пиццы до элитариев. Народ закупает топливо, батарейки и патроны. Много патронов. Много больше обычного. Даже больше, чем когда Обама заявил, что запретит торговлю оружием.

Американское общество привычно пугали Путиным и русскими хакерами. Дональда столь же привычно называли агентом Кремля. Индексы на биржах достигли максимума. Пузыри надули до таких размеров, что не пережившие 2008 год банкстеры, дилеры и прочие паразиты вертелись в гробах от зависти.

И вот на этом фоне случился в Ухане "коронавирус".

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О диспозиции других колонн – в следующий раз.