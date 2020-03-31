Миллионы американцев теряют работу на фоне пандемии коронавируса

31.03.2020, 21:45, Новости дня

Миллионы американцев теряют работу в связи с приостановкой работы как крупных, так и мелких компаний на фоне пандемии коронавируса.

Неделю назад за пособием по безработице обратились почти 3,3 миллиона американцев. Ожидается, что в ближайшие недели этот показатель будет стремительно расти: по предварительным прогнозам, к середине апреля без работы останутся около 40 миллионов человек.

До того, как пандемия настигла США, в стране насчитывалось 5,8 миллиона безработных – 3,5 процента рабочей силы, общая численность которой – 164,6 миллиона. В предшествующие полгода этот показатель мало изменялся, что является одним из ключевых показаний здорового состояния экономики.

Теперь же крупнейшая экономика мира несет большие потери из-за коронавируса, который президент Дональд Трамп назвал «ужасным бедствием».

Во вторник инвестиционный банк Goldman Sachs Group опубликовал прогноз, согласно которому спад американской экономики во втором квартале будет еще резче, чем предполагалось ранее: 34 процента вместо 24.

По мнению экономистов Goldman Sachs, уровень безработицы в США к середине года достигнет 15 процентов, то есть нетрудоустроенными окажутся 25 миллионов человек. Ранее прогнозировалось, что безработица достигнет 9 процентов.

Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард полагает, что безработица во втором квартале может достигнуть 30 процентов, а ВВП сократится на 50 процентов.

По приблизительным оценкам, в стране закрылись 190000 магазинов, что составляет около 50 процентов от общего числа объектов розничной торговли. Только в понедельник крупные ритейлерыMacy’s, Kohl’s и Gap объявили, что увольняют в общей сложности 290000 сотрудников.

Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне отправил в неоплачиваемый отпуск 96 музыкантов Национального симфонического оркестра, хотя Конгресс на прошлой неделе согласился выделить 25 миллионов долларов в помощь этому культурному объекту, где в настоящее время отменены все концерты.

Некоторые работодатели изначально собирались продолжать выплачивать зарплату сотрудникам, однако во многих случаях от этого решения пришлось отказаться в связи с тем, что неясно, когда может закончиться пандемия.

По оценкам консалтинговой компании Mckinsey & Company, около четверти американских домохозяйств и так живут от зарплаты до зарплаты, а 40 процентов американцев не могут покрыть непредвиденные расходы в размере 400 долларов без заемных средств.

Пакет мер экономической помощи объемом 2 триллиона долларов, одобренный Конгрессом и подписанный Трампом на прошлой неделе, предусматривает расширение пособий по безработице. Обычно штаты выплачивают безработным лишь небольшую часть их обычной зарплаты, однако, в соответствии с антикризисным планом, в течение следующих четырех месяцев им будут дополнительно выплачивать по 600 долларов в неделю.

Экономисты Goldman Sachs прогнозируют восстановление в третьем квартале и увеличение ВВП на 19 процентов.

«Наши оценки предполагают, что чуть более половины краткосрочных потерь будет компенсировано к концу года», – считают эксперты.

Лидеры многих штатов по всей стране предписали жителям не выходить из дома в ближайшие недели, за исключением случаев острой необходимости: для покупки продовольствия или лекарств, обращения за медицинской помощью или для занятий спортом в одиночку или в кругу семьи.

Из-за этих распоряжений многие заведения, не относящиеся к категории первой необходимости, вынуждены прекратить работу, хотя трактовка понятия «первая необходимость» варьируется от штата к штату.