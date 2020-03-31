Президент Трамп выразил соболезнования королю Испании в связи с гибелью людей от коронавируса
31.03.2020, 21:45, Новости дня
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп во вторник побеседовали по телефону с королем Испании Филиппом VI и королевой Летисией. Об этом говорится в сообщении Белого дома.
Президент и первая леди выразили соболезнования в связи с жертвами пандемии коронавируса среди жителей Испании, подтвердив, что Соединенные Штаты поддерживают испанцев в борьбе против пандемии.
Лидеры США и Испании обсудили последние события, произошедшие в ходе борьбы с коронавирусом, и подтвердили готовность тесно работать вместе в предстоящие дни и недели.
Президент и первая леди с нетерпением ждут возможности приветствовать короля Филиппа VI и королеву Летисию в Белом доме после победы над вирусом, говорится в сообщении Белого дома.
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Русская служба «Голоса Америки»
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