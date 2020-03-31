 

Президент Трамп выразил соболезнования королю Испании в связи с гибелью людей от коронавируса

31.03.2020, 21:45, Новости дня

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп во вторник побеседовали по телефону с королем Испании Филиппом VI и королевой Летисией. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Президент и первая леди выразили соболезнования в связи с жертвами пандемии коронавируса среди жителей Испании, подтвердив, что Соединенные Штаты поддерживают испанцев в борьбе против пандемии.

Лидеры США и Испании обсудили последние события, произошедшие в ходе борьбы с коронавирусом, и подтвердили готовность тесно работать вместе в предстоящие дни и недели.

Президент и первая леди с нетерпением ждут возможности приветствовать короля Филиппа VI и королеву Летисию в Белом доме после победы над вирусом, говорится в сообщении Белого дома.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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