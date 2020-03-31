 

Как 30 футбольных полей. Астрономы заметили угрожающий для Земли астероид

31.03.2020, 21:35, Новости дня

В сторону Земли летит гигантское небесное тело. Видеозапись с "угрожающим" объектом была сделана при помощи телескопов специалистами проекта Virtual Telescope. Об этом сообщает корреспондент ГТРК "Южный Урал" со ссылкой на портал Space.com.

Потенциально опасный для нашей планеты объект заметили в космическом пространстве астрономы. Он получил условное обозначение 1998 OR. По словам ученых, 29 апреля этот астероид будет находиться на минимальном расстоянии к Земле – около 6,3 миллиона километров, что в 16 раз больше дистанции до Луны.

По приблизительным подсчетам, размеры метеорита составляют от 1,8 до 4,1 километра. В следующий раз он полетит к нашей планете 18 мая 2031 года. Тогда он будет находиться на расстоянии 19 миллионов километров.

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ГТРК "Южный Урал"



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