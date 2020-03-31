Князь Монако излечился от коронавируса
31.03.2020, 21:35, Новости дня
62-летний князь Монако Альбер II полностью вылечился от коронавируса COVID-19. Врачи разрешили ему выйти из карантина.
В настоящее время Альбер II чувствует себя хорошо. В скором времени он воссоединится с семьей, но продолжит соблюдать меры самоизоляции, поддерживая тесный контакт с правительством и соратниками, сообщает ТАСС.
Накануне Альбер II заявил, что идет на поправку и начинает видеть свет в конце тоннеля. Во время карантина князь Монако находился в своем дворце отдельно от семьи.
В заявлении канцелярии князя отмечается, что Альбер II напоминает подданным о необходимости соблюдать меры предосторожности, ограничении контактов с другими людьми.
О положительном результате теста на коронавирус князя Монако стало известно менее двух недель назад. При этом отмечалось, что состояние его здоровья не вызывает обеспокоенности.
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