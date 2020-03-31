 

Дешевле мазута. Российская нефть Urals в Европе подешевела до $13 за баррель, это самая низкая цена с 1999 года

31.03.2020, 21:31, Новости дня

Стоимость барреля российской нефти Urals на рынке Северо-Западной Европы 30 марта снизилась до $13 за баррель, сообщило профильное агентство Argus Media.

Это самый низкий уровень с марта 1999 года.

По сравнению с 27 марта падение составило $3,2 за баррель.

Российская марка сейчас торгуется на рынке Северо-Западной Европы со скидкой по отношению к стоимости эталонной нефти Brent в $4,75 за баррель – максимальный дисконт с 2008 года.

На средиземноморском рынке Urals 30 марта стоит $15,25 за баррель (минимальное значение с июня 1999 года).

31 марта стоимость барреля нефти Brent на Лондонской бирже имела тенденцию к росту, она превысила $20, указывает агентство.

Urals сейчас стоит в Европе дешевле, чем мазут, отмечает “Радио Свобода”.

Падение цен на нефть продолжается с начала марта. Главной причиной стало то, что Россия и Организация стран – экспортеров нефти не смогли договориться по поводу новых ограничений уровня добычи нефти. К 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. Вечером 18 марта стоимость нефти Brent обвалилась до 17-летнего минимума – $25,4 за баррель, а 30 марта фьючерсы торговали по $18.

На фоне неудачных переговоров Саудовская Аравия, по данным источников Bloomberg, решила “вступить в тотальную ценовую войну” и нарастить добычу с 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Кроме того, Эр-Рияд пытается вытеснить нефть российской марки Urals с европейского рынка, предлагая утроить поставки собственного сорта Arab Light с большими скидками, что делает Urals неконкурентной.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.03 / В России составили типичный портрет «легкой добычи» мошенников

19.02 / Welt – фастфуд вреден не только для фигуры, но и для мозга

19.03 / Мишустин утвердил взнос для туроператоров в фонд «Турпомощи» в 1 рубль

07.02 / Россия решила развернуть на Кольском полуострове «охотников за гиперзвуком»

26.03 / Посол Украины в Латвии пообещал уничтожить украинскую диаспору за «пророссийские настроения»

27.03 / Росавиация рассказала об оставшихся за границей россиянах

11.02 / Вызываемая новым коронавирусом болезнь получила название от ВОЗ

15.03 / В Казахстане объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса

17.02 / Лондон счел требования ЕС смехотворными

18.03 / ДНР объявила о закрытии пунктов пропуска с Украиной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска