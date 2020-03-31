 

COVID-19. В Британии за сутки умерло рекордное количество человек

31.03.2020, 21:31, Новости дня

В Великобритании за сутки от коронавирусной болезни умерло 393 человека. Это самый высокий показатель смертности за 24 часа, сообщает 31 марта BBC.

В целом в Великобритании от вируса умер 1801 человек, в том числе 367 – в Англии, 13 – в Шотландии, семь – в Уэльсе и шесть – в Северной Ирландии.

11 марта стало известно, что коронавирусом заразилась замминистра здравоохранения Великобритании Надин Доррис, с которой контактировал и премьер страны Борис Джонсон.

27 марта Джонсон сообщил, что ему диагностировано заболевание COVID-19. В тот же день стало известно, что коронавирус подтвердился и у министра здравоохранения страны Мэтта Хэнкока.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 31 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 823 тыс., из них более 174 тыс. выздоровели, а 40 636 человек умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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