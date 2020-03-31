СБУ уличила чиновника Военно-морских сил Украины в контактах с ФСБ

31.03.2020, 21:31, Новости дня

Служба безопасности Украины разоблачила попытку вербовки чиновника Военно-морских сил Украины представителями ФСБ России. Об этом сообщила пресс-служба СБУ 31 марта.

Оперативники СБУ обнаружили, что чиновник ВМС Украины поддерживает постоянные контакты с действующими кадровыми сотрудниками ФСБ РФ. Среди них – бывшие военнослужащие СБУ Андрей Гапоненко, Петр Зима, Дмитрий Пилипченко, которые в 2014 году во время аннексии Крыма перешли на сторону России.

В марте 2014-го Гапоненко и Пилипченко, действуя по заданию российской спецслужбы, предложили украинскому военному перейти на службу в вооруженные силы РФ и способствовать россиянам в захвате Академии ВМС Украины в Севастополе, но офицер отказался. После возвращения на материковую Украину он был назначен на должность заместителя командующего ВМС ВСУ. Сейчас он занимает другую должность в ВМС.

Военнослужащий имеет доступ к секретной информации особо важного характера в сфере обороны, но продолжал поддерживать контакты с Гапоненко, Зимой и Пилипченко. Они встречались в Крыму и Севастополе, куда военный ездил к родным, а также связывались по телефону.

Во время этих контактов представители ФСБ РФ узнавали у чиновника информацию о морально-психологическом состоянии украинских военных моряков, уровне их финансового и материального обеспечения, а также о конкретных должностных лицах командования ВМС ВС Украины

Сейчас принимается решение об отмене военнослужащему допуска к государственной тайне и увольнении с военной службы.

В пресс-службе ВМС ВСУ в Facebook отметили, что их бывший служащий секретную информацию не передавал, но в отношении него назначена служебная проверка.

Щодо інформації стосовно недопущення чергової спроби вербування представниками спецслужб РФ військовослужбовця ВМС ЗС… Posted by ВМС ЗС України on Teisipäev, 31. märts 2020

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.