Опубликовано фото новой формы сборной РФ по футболу

31.03.2020, 21:30, Новости дня

В Сети появилось изображение новой формы российской футбольной сборной, в которой команда будет выступать в сезоне 2020/2021.

Форма опубликована на портале Todo Sobre Comitetas.

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— Todo Sobre Camisetas (desde) (@EleteTSC) March 31, 2020

Отмечается, что «домашняя» форма сборной РФ сохраняет дизайн, который уже был представлен в прошлом году, но у него исправлены полоски на рукавах – до этого их расположили в перевернутом виде. Теперь манжеты просто белые.

На спине формы присутствует эмблема «Играем за вас».

Комплект формы рассчитан на сезон-2020/21. В этой же форме сборная собиралась играть на Евро-2020, который перенесли на следующий год.

В декабре сообщалось, что сборная РФ получит новый комплект формы вместо скандальной.