 

Опубликовано фото новой формы сборной РФ по футболу

31.03.2020, 21:30, Новости дня

В Сети появилось изображение новой формы российской футбольной сборной, в которой команда будет выступать в сезоне 2020/2021.

Форма опубликована на портале Todo Sobre Comitetas.

NUEVO POST: Russia 2020-21 Home and Away Kits LEAKED https://t.co/cjr4i6htKv

— Todo Sobre Camisetas (desde) (@EleteTSC) March 31, 2020

Отмечается, что «домашняя» форма сборной РФ сохраняет дизайн, который уже был представлен в прошлом году, но у него исправлены полоски на рукавах – до этого их расположили в перевернутом виде. Теперь манжеты просто белые.

На спине формы присутствует эмблема «Играем за вас».

Комплект формы рассчитан на сезон-2020/21. В этой же форме сборная собиралась играть на Евро-2020, который перенесли на следующий год.

В декабре сообщалось, что сборная РФ получит новый комплект формы вместо скандальной.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Башни Кремля и Гаагский суд

04.02 / Жителя Челябинской области отдали под суд за заражение жены ВИЧ

13.03 / В США опровергли эффективность водки в борьбе с коронавирусом

23.03 / Япония против отмены Олимпиады. Перенос рассматривается

14.03 / Россия призвала США к совместной борьбе с пандемией

30.03 / Путин дал новые поручения на фоне коронавируса

06.02 / Число жертв лавины в Турции возросло до 40 человек

27.03 / Грузчики нашли в аэропорту Шереметьево золотые слитки

09.03 / Киселев увидел в обвале цен на нефть возможность «отправить за борт американский сланец»

04.02 / ЦБ Австралии сохранил ставку на рекордно низком уровне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска