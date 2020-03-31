 

Супруга Джейсона Стейтема Роузи Хантиргтон-Уайтли взбудоражила поклонников снимком топлес

31.03.2020, 21:30, Разное

Жена Джейсона Стейтема Роузи Хантиргтон-Уайтли опубликовала свое фото, где она позирует топлес. Неизвестно, как отреагировал на данную публикацию ее супруг.
Фото Роузи Хантингтон-Уайтли, видимо, сделала, когда ни мужа, ни сына не было дома. Она сфотографировалась перед зеркалом в штанах и без одежды сверху, прикрыв голую грудь рукой. Лицо она прикрыла телефоном. Поклонники сразу засыпала модель комплементами и оставили много лайков. Также они были рады, что она показала себя в такой красе, оставив слова восхищения и благодарности.



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