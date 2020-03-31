Для выращивания говяжьей ткани ученые используют соевый белок

31.03.2020, 21:20, Новости дня

Ученые смогли достичь значительных успехов в производстве культивируемого мяca, которое было выращено вне тела животного.

Ученые нашли способ выращивать стейки без убоя при помощи использования оригинальной технологии. Исследования специалистов подтвердили, что доступный и эффективный соевый белок может быть использован во время производства и выращивания говяжьей ткани. Соевый белок является недорогим побочным продуктом, который можно получить при изготовлении соевого масла. Полученный материал имеет пористую структуру, которая способствует росту тканей и клеток. Через небольшие отверстия могут передаваться кислород и питательные вещества, которые необходимы для выращивания культивируемого мяса.

Исследование подтвердило, что при помощи такого способа культивированное мясо похоже на настоящий стейк по вкусу и текстуре.