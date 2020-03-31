 

Мнение: “Само”изоляция

31.03.2020, 21:15, Разное

К утру 31 марта режим "самоизоляции" ввели 30 регионов России. С завтрашнего дня еще ряд регионов переходят на этот режим.

Не стоит даже говорить, что "самоизоляция" – зверь, науке неизвестный, правовой режим ее в любой интерпретации незаконен, но на эти пустяки никто уже никакого внимания не обращает. Пока, правда, в распоряжениях губернаторов стыдливо мелькают формулировки "рекомендовать", но правоприменение будет далеко за гранью любых рекомендаций. В полиции работают люди конкретные, а потому вдаваться в семантические тонкости не будут. Гауляйтер сказал "Ферботен", значит, ферботен. Простому шуцману недосуг разбираться в деталях.

Конституционный переворот, инициированный в январе Путиным, плавно перешел в полноценный государственный, когда режим власти и управления внезапно перешел в формат оккупационного.

Проблема в том, что незаконность всех этих мероприятий во многом вынужденная. Федеральный центр и его олицетворение – Гарант конституции – внезапно испарились, оставив вертикаль сиротливо ждать вышестоящих указаний. Которых нет. А потому губернаторы вынуждены принимать инициативу на себя. Зачинателями регионального сепаратизма стали Москва и Петербург, что естественно, теперь к ним присоединяются остальные регионы, резонно рассудив, что в случае чего всех губернаторов оптом не посадят за превышение.

Кремль инициативами не фонтанирует. Госдума в основном выпекает законы об очередной уголовной ответственности за то и это, но пока нет главного – нет единого плана действий в текущей ситуации. Это прерогатива Кремля, но Кремль – это не нечто абстрактное, а вполне конкретный президент, у которого есть только одна модель поведения в критической ситуации – он исчезает. А потому вся федеральная вертикаль вынужденно замирает в ожидании, пока президент наберется духа и решит-таки высунуться из норки – ну как там, уже всё закончилось?

Иметь президентом человека, который ни к чему созидательному не способен, это, конечно, проблема. Если же он при этом ничего из себя не представляет и в критической ситуации – то это еще одна проблема, причем неясно даже, какая хуже. Видимо, за эти выдающиеся качества он и премирован сроком пребывания на своем посту 24 года подряд с правом побыть у руля еще 12. Другого такого, наверное, и правда, не найти.

Источник: Эль Мюрид



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