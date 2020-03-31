Метро Петербурга сократило время работы
31.03.2020, 21:08, Новости дня
Петербургский метрополитен сократил время работы на фоне ограничительных мер по борьбе с коронавирусом.
Изменения в работе метрополитена и наземного общественного транспорта вводятся с 1 апреля 2020 года, сообщается на сайте подземки.
«Все станции Петербургского метрополитена будут поочередно закрываться для входа пассажиров начиная с 22.00 и прекращать работу в 23.00. Пересадочные узлы будут закрыты за два часа до закрытия станций», – говорится в сообщении.
Кроме того, с 1 апреля для входа и выхода пассажиров закрывается ряд вестибюлей станций, в числе которых, в частности, первый вестибюль станции «Проспект Ветеранов», первый вестибюль станции «Площадь Восстания», вестибюль станции «Сенная площадь», а также первый и второй вестибюли станции «Невский проспект».
С 30 марта губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ввел режим полной самоизоляции для жителей.
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