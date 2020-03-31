В РФ может остановиться работа на нефтяных месторождениях

31.03.2020, 21:08, Новости дня

Россия испытывает нехватку нефтехранилищ, из-за этого могут остановиться работы на старых советских месторождениях, возобновить их потом будет невозможно, сообщил главный сырьевой стратег Goldman Sachs Джефф Карри в интервью Bloomberg.

«Если из-за нехватки нефтехранилищ добычу придется остановить, самый серьезный ущерб грозит месторождениям в регионах России, США, Канады и Латинской Америки без выхода к морю. В выигрышном положении будут нефтяные объекты, расположенные у воды, в том числе в Саудовской Аравии, Западной Африке и Северном море. Старым нефтяным месторождениям в РФ грозит закрытие. Если остановить работу на старых советских месторождениях, возобновить ее будет невозможно», – передает его слова ТАСС.

По его словам, США, РФ и Саудовская Аравия для предотвращения этого могут пойти на сделку по сокращению объемов добычи нефти, сократив ее на 10 млн баррелей в сутки.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснял, что нехватка хранилищ в РФ связан с тем, что в них продолжает храниться «грязная» нефть из трубопровода «Дружба».

В понедельник президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию на рынке нефти.

Во вторник утром цены на нефть поднимались до 23 долларов за баррель марки Brent и до 21 доллара за баррель марки WTI.