Мнение: Иду на риск!

31.03.2020, 21:01, Разное

В доме закончились запасы питьевой воды и яблок. Так что не вижу иного выхода, кроме как прогуляться до ближайшего “Перекрестка” – тем более, что вроде как “до магазина” нас, москвичей, пока еще выпускают. Однако все правила нынче настолько размыты, что ни в чем быть уверенным уже нельзя. Штрафы, пишут, теперь 45 тысяч? Круто.

Особенно пикантно, что выходить придется… в зиму! Блин, и это уже почти в апреле. Утром выглянул в окно – и, хоть и был готов, все равно охренел. Падает снежок, всё белым-бело, пейзаж абсолютно февральский. То есть тот, которого за всю зиму я не видел. Может, и впрямь планета налетела на небесную ось, и настают последние времена? Или время потекло вспять, и теперь после марта наступает февраль?

Хмм… А что, было бы интересно.

UPD. Вернулся! На улице – снежная каша, непривычно холодно. До Перекрестка мне идти минут 10 – как ни странно, я не увидел вокруг вообще никаких патрулей, никаких стражей порядка: ни полицейских, ни росгвардии, ни дружинников. Магазины, я смотрю, все открыты и работают “на полную”, в Перекрестке – изобилие (забыл посмотреть, есть ли гречка; но на той неделе была). Единственное, чего не нашел из того, что искал – зеленого лука. И продавец в мясном (пока я разглядывал ассортимент) сочувственно прокомментировал: “да, сегодня никаких акций и скидок – цены кусаются”.

Народу в магазине – по-моему, примерно столько же, сколько обычно в “Перекрестке” днем. Но давление агитпропа налицо, точнее – на лицах: теперь в масках уже примерно 40% покупателей.

Хотел еще посмотреть на цены: да вроде нет, пока такие же, как и раньше.

В общем, из приятных впечатлений – никаких “властей” на улицах не видать, в этом смысле Москва пока не похожа на оккупированный город. Дай-то бог так подольше.