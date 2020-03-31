Есть пострадавшие: под Петербургом легковушка врезалась в дерево

31.03.2020, 20:55, Разное

В Кингисеппском районе Ленинградской области произошла серьезная авария. На первом километре трассы Витино – Пахомовка водитель машины Renault Logan не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате ДТП пострадали 22-летний автомобилист и 17-летняя пассажирка, их доставили в больницу с многочисленными травмами. Правоохранители проводят проверку, сообщает газета “Петербургский дневник”.