Есть пострадавшие: под Петербургом легковушка врезалась в дерево

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31.03.2020, 20:55, Разное

В Кингисеппском районе Ленинградской области произошла серьезная авария. На первом километре трассы Витино – Пахомовка водитель машины Renault Logan не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате ДТП пострадали 22-летний автомобилист и 17-летняя пассажирка, их доставили в больницу с многочисленными травмами. Правоохранители проводят проверку, сообщает газета “Петербургский дневник”.



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