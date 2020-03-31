 

Мнение: Извинения за фейки о коронавирусе

31.03.2020, 20:54, Разное

Прицепом к сегодняшнему решению Госдумы о штрафах за фейки о коронавирусе.
Видео с извинениями деятелей, которые уже попались на распространении фейков.

Ума нет, считай калека.

PS. И да, главврач, с которым Путин ходил по больнице в Коммунарке, где содержат заразившихся, сам заразился коронавирусом.

Теперь срочно обследуют тех, с кем Проценко общался за последнее время.
В Кремле заявили, что у Путина коронавируса нет.

Источник: Colonel Cassad



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