Учёные обнаружили наличие в ядре Земли вдвое меньшего количества углерода, чем считалось ранее

31.03.2020, 20:53, Разное

Группа американских учёных под руководством Ребекки Фишер из Harvard University в ходе проведённого моделирования выявила, что содержание углерода в ядре Земли вдвое меньше, нежели предполагалось ранее. В процессе исследования специалисты анализировали, как распределялся данный химический элемент в условиях формирования ядра – между силикатной и металлической фазами.

Авторы проекта в процессе моделирования смешивали порошки нескольких элементов – графита, никеля, железа и оливина. Это происходило в алмазной наковальне при давлении от 37 до 59 гигапаскаль, под воздействием температуры в 4,2-5,2 тыс. градусов Кельвина. В данных условиях углерод не способен активно проявлять сидерофильные свойства, а это в свою очередь снижает отличие распределения элемента между двумя разными фазами в тысячи раз. Далее учёные воспользовались полученными в предыдущих работах результатами с иными условиями давления и температуры. Таким образом исследователям удалось смоделировать процессы, происходящие в период образования ядра Земли из углистых хондритов.

Учёные пришли к выводу, что количество углерода, содержащегося в ядре, практически в два раза меньше предполагаемого ранее. Однако несмотря на это его число, по оценкам геофизиков, всё равно варьируется в районе 78-89% от общего количества химического элемента на планете. При этом авторы работы не исключают, что их результаты могут быть несколько завышенными, то есть, реальное содержание в земном ядре углерода с большой вероятностью может быть ещё ниже.