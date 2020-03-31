 

Учёные обнаружили наличие в ядре Земли вдвое меньшего количества углерода, чем считалось ранее

31.03.2020, 20:53, Разное

Группа американских учёных под руководством Ребекки Фишер из Harvard University в ходе проведённого моделирования выявила, что содержание углерода в ядре Земли вдвое меньше, нежели предполагалось ранее. В процессе исследования специалисты анализировали, как распределялся данный химический элемент в условиях формирования ядра – между силикатной и металлической фазами.
Авторы проекта в процессе моделирования смешивали порошки нескольких элементов – графита, никеля, железа и оливина. Это происходило в алмазной наковальне при давлении от 37 до 59 гигапаскаль, под воздействием температуры в 4,2-5,2 тыс. градусов Кельвина. В данных условиях углерод не способен активно проявлять сидерофильные свойства, а это в свою очередь снижает отличие распределения элемента между двумя разными фазами в тысячи раз. Далее учёные воспользовались полученными в предыдущих работах результатами с иными условиями давления и температуры. Таким образом исследователям удалось смоделировать процессы, происходящие в период образования ядра Земли из углистых хондритов.

Учёные пришли к выводу, что количество углерода, содержащегося в ядре, практически в два раза меньше предполагаемого ранее. Однако несмотря на это его число, по оценкам геофизиков, всё равно варьируется в районе 78-89% от общего количества химического элемента на планете. При этом авторы работы не исключают, что их результаты могут быть несколько завышенными, то есть, реальное содержание в земном ядре углерода с большой вероятностью может быть ещё ниже.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.03 / От Ходченковой на модной коллаборации до Собчак на вечеринке про любовь: 14 самых концептуальных вечеринок февраля

17.03 / Личное: Боня и коронавирус

20.03 / Realme представила линейку молодежных смартфонов Narzo

08.02 / Мнение: Воссоединение с Россией на примере взаимодействия с ДНР в сфере образования

19.03 / Xiaomi выпустит работающую Android 10 для Mi A2 Lite до конца марта

07.02 / Наука: Может ли искусственный интеллект найти инопланетный?

21.03 / Станислав Садальский обвинил Тину Канделаки в “предательстве” Грузии

13.03 / Мнение: США должны всем нам объяснить

12.03 / Россия из-за коронавируса приостанавливает рейсы из регионов в Германию, Италию, Францию и Испанию

20.02 / Росздравнадзор опроверг информацию о вреде «Кагоцела»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска