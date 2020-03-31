Мнение: Письмо: “Будто отверткой по сковородке ведут”

31.03.2020, 20:48, Разное

А вот еще один парень, который как и предыдущий жалуется на свой плюс в отношениях.

Но у этого нет Выскочки, есть небольшой Штурман в короне Спасателя, который ему мешает жить.

throughlife

Здравствуйте, Эволюция.

Нахожусь в сложной ситуации и прошу разбора.

Мне 32 года, образование высшее, профессии нет. Был свой бизнес в интернете, но пришлось его закрыть. Партнер решил заняться другими более прибыльными вещами. Фортуна подарила шанс работать с этим гениальным человеком, он был моим авторитетом и ориентиром долгие десять лет. Но сейчас я сам по себе. Также волей судьбы я стал вполне обеспеченным человеком и могу позволить заниматься тем, чем хочется.

(Человеку нужна работа. Не важно, сколько у вас денег, все равно нужна работа. Интересная и достаточно амбициозная. Не будет работы, не будет стержня, энергетически вы будете распадаться)

Сейчас торгую на бирже. Иногда беру несложные проекты как вебмастер, в основном по просьбе друзей, чтобы не забывать. Ваша книга и блог мне очень помогают в делах, в общении и не только. От всей души благодарю Вас.

Моя история о мезальянсе.

С А. мы познакомились на свадьбе моего лучшего друга. Меня тщетно пытались свести с чьей-то родственницей, но она старше меня и не нравится, так что я шланговал последние пару лет. А. было на момент свадьбы 18 лет.

(Здесь уже в истории с чьей-то родственницей заметно, насколько этот гиперответственный онегин уязвим для щипцов. Мало ли кто и как хочет вас поиметь, онегины? Научитесь отказывать четко и спокойно и делать это с удовольствием. Сразу же из рыб превратитесь в нерыб. Как думаете, друзья, почему многим онегиным этого достаточно, чтобы сформировать границы?)

Я понимал, что ей не пара поэтому бегал от нее всю свадьбу. Иногда смотрел на ее фигуру и отводил взгляд. Думал, будет забавно с ней переспать, ведь все эти снобы и ханжи хорошенько бомбанут. Особенно мамаша жениха, что отчитала меня на глазах у толпы людей, чем это мне та родственница не подходит. Я ответил, что мне надо поставить телефон на зарядку и ушел в другой зал.

А. поймала меня в коридоре и мы разговорились. После свадьбы уехали в бар. Там были ее подруги, ну и я привел пару друзей.

Этим же вечером затащил ее к себе домой. У меня был жуткий бардак, как и всегда. Пообщались, я сыграл ей пару вещей. Потом пообнимались и поцеловались.

На следующий день опять встретились, она переночевала у меня.

Выяснилось, что она живет в другом городе, снимает там квартиру и работает. Часто спрашивала, когда я перееду. Я отшучивался.

(Здесь он опять оправдывается на довольно наглое предложение. С какого перепугу он должен переехать в ее город? У него своя квартира и есть доход. При чем тут эта малолетка? Но ему стыдно, что он не женится на чьей-то родственнице и совестно, что не переезжает к город к любовнице)

То она ездила ко мне, то я к ней на выходные. Все было отлично.

В итоге она решила бросить работу и переехать ко мне. Работа была отвратительной и унизительной, но с хорошими деньгами. Лучше уж работать за 20 тысяч, чем заниматься таким. Я не говорил этого ей, но и против не был, что она ее бросит. Я помог перевезти ее вещи и постепенно она стала проводить все больше времени у меня.

(Не понятно, что тут за нюанс с ее работой. Но явно она получала деньги за хорошую фигуру)

А меня стала накрывать тоска. Раньше я занимался в зале три раза в неделю и еще йогой. Но из-за проблем со здоровьем и лени все забросил. Думаю это довольно сильно повлияло.

(В общем она переехала и навязалась жить с ним. Он скис, но причину видит в чем-то другом)

Решил, что раз я в плюсе, то буду больше работать(дома работаю) и уходить из дома по разным делам. У нее тут нет ни работы ни учебы. Все там осталось. Только одно хобби по часу в день.

(Мужчины, если девушка приезжает и садится вам на шею, а у вас нет стремления сразу же сделать ее матерью своего ребенка, вы должны отправить ее на работу. Ультимативно. Тем более если вы не минус в дисбалансе. Если вы очень добрые, оплатите ей учебу, но так, чтобы в ближайшее время она начала работу, а не так, чтобы она могла делать вид, что учится, пару-тройку лет)

Она ко мне подходит, приносит чаю, в квартире стало чище и светлей с ее переездом.

(Чище по сравнению с жутким бардаком, а так не очень)

Она стала очень ревнивая. Ревнует меня к своей подруге и небезосновательно. Плакала в туалете. Обсуждает наши отношения с другой подругой. Когда обсуждали все, я ей сказал, что пусть бы спросила лучше у подруги “что вообще происходит”.

(У девушки ревность плюса. Понятно почему? Но онегины как всегда считают девушек минусами, хотя те обычно плюсуют больше, чем они)

Я никогда не говорил с ней на тему ее работы и ее будущего. Она ребенок еще. Играет в приставку. Еду заказываем. Иногда готовим. Ей больше нечем у меня заняться.

(Ребенок не должен спать с мужиком. Ребенок должен жить с родителями и ходить в школу. А женщина, даже очень молодая, должна работать и обязательно вкладываться в общий быт, если не деньгами, то работой по дому. Пусть учится готовить, гладить и убирать, если хочет жить вместе. Или едет домой)

Подарил ей экземпляр вашей книги в ответ на какой то вынос мозга.

(Она ему скалкой, а он ей моей книгой по башке. Спасибо, автор)

Вчера я упомянул о ее подруге и она уехала. Я молчал и не вышел даже в прихожую, т.к. надо было следить за компьютером. Вечером она написала все претензии, спрашивала, что не может же мне быть “настолько похуй”, говорила что ревнует, что не чувствует себя девушкой уже.

Секс, понятное дело, тоже ушел. Пару раз я себя пересиливал, но решил, что будет только хуже если себя насиловать. Она мне вчера это тоже в претензии высказала.

(В общем, она его строит, доит, отчитывает, и ничего полезного не делает)

Выгляжу наверное старым дедом или импотентом в ее глазах, хотя с радостью бы переспал с большинством ее подруг будь такая возможность. Не факт конечно, но фантазии у меня об этом есть.

(Он оправдывается, что не импотент, в 32 года. Понятно, почему онегины всегда себя насилуют? Им стыдно не давать все, чего от них хотят, они так чувствуют себя ущербными. Как это лечится, понимаете, друзья?)

Она меня любит, я вижу это ясно. Но ей не хватает внимания. Вчера можно было сделать пику, и сказать в ответ на ее претензии, что могу общаться с кем хочу, и раз ей не нравится и она плачет из-за меня, то нужно расстаться. Но не стал, написал просто “буду думать”.

(В этом абзаце он упомянул реальную причину своего слива. Кто ее видит и опишет?)

Она уехала вчера и вот я пишу письмо.

Еще был момент, она попросила пройти там в игре сложное место, я сел на диван. Она мне положила голову на колени и заглядывала в глаза. Потом села сзади и начала трогать за бока. Руки были холодными и меня передернуло. А может не от холода совсем, а от нее самой. Я сказал, чтобы она так не делала, мне не нравится. Стараюсь не говорить ничего, что думаю, а тут сами слова вылетели изо рта. Она сразу пошла спать и хныкать-шмыгать, ну и я тоже лег спать и все.

(Ужас его охватил, что он не дал собой воспользоваться)

Девушка очень хорошая, внешность у нее нормальная и данные хорошие, но ни любви ни тяги у меня к ней нет сейчас. Иногда бесит, что она ест сладкое и расплачивается за это кожей. Я не подаю вида, но видно же и так наверное по лицу. Сидят в гостях две ее подруги. С чистой кожей и при параде, а моя чипсы точит и ржет как лошадь.

(Довольно сильно она его бесит и есть чем. У нее нормальная фигура, хотя и портится от чипсов и конфет, но плохая кожа. И она ленивая и неразвитая, а развиваться не хочет. Автор, нужно честно себе это сказать, а не заливаться краской стыда и страхом наказания, когда вы думаете об этом)

Даже голос ее кажется таким будто отверткой по сковороде ведут.

Когда ложимся спать я отворачиваюсь. И это спустя пол года отношений.

Еще она спрашивала, что я подарю на полугодовщину. Мне стало грустно. Она уехала. Потом вечером они сидели с подругой, я принес бутылку вина, чтобы отметить. В итоге три четверти вечера я общался с ее подругой. Та рассказывала интересные истории, которые я с интересом слушал. Потом пошли домой будто ни в чем ни бывало. А перед сном, когда мне захотелось, я, боюсь, думал вовсе не об А. А как бы в целом о всех женщинах.

(Здесь понятно, почему он боится потерять эту девушку, несмотря на то, что она нравится ему меньше всех других?)

На полугодовщину ничего не подарил в итоге. А вообще делал ей дорогие подарки, оплачивал все покупки и любые траты.

Из ее окружения я вряд ли кого-то заинтересую из-за возраста в первую очередь, да и там все дочери довольно состоятельных и известных людей. Да и будет это мерзко выглядеть по отношению к А. Вот думаю поискать общения в других местах.

Мне уже 32 года. У многих друзей дети в школу пойдут скоро. А я ни разу не был женат. Разные были ситуации в жизни, и плюсом был и минусом был и пережил множество унижений. А как баланс найти я не знаю. Я хочу семьи и взаимности. В двадцать лет жениться проще, чем сейчас. Примериваешься, сравниваешь, будто бухгалтер какой-то. Видишь кого то “лучше” и хочется уже другое. А этот поиск может быть бесконечным. Вот и сейчас, приличная семья, такая разница большая в возрасте. А мне мало ее ОЗ.

(Это то, что думал Онегин в сериале, когда согласился на помолвку с Дианой. Помните этот момент? Ему хотелось Белоснежку, но он вытеснял это желание и поэтому хотел жениться на ком-нибудь. Этому автору действительно понравилась подруга А. Возможно стоило бы пообщаться поближе с подругой, забив на “мерзко по отношению к А”. Но это если подруга отвечает симпатией, а если нет, нужно найти другую девушку. Когда онегины немного размораживаются, их охватывает тоска, хочется срочно жениться, но не на ком. А раз не на ком, хочется опять заморозиться. На самом деле надо размораживаться дальше, постепенно, и искать девушку, с которой будет приятно и интересно. С ОЗ не выше, но и не намного ниже, примерно равную)

Я сам верующий, и вера помогает это все приструнить и выпрямить мысли в голове. Но только на время. А в общем, не получается найти счастье.

(Автор, вам пока не 42. Раньше жениться не стоило. Женитесь до 35)

Помогите понять, это у меня с головой что-то или другой человек нужен? Может я минус и не понимаю этого?

(Нет, не минус, а гиперответственный плюс)

Есть ли вообще шанс?