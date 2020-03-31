Сирийские ПВО отразили атаки в Хомсе

31.03.2020, 20:48, Новости дня

Системы ПВО Сирии работают по целям в небе над провинцией Хомс, информирует сирийский государственный телеканал «Ихбария».

«Системы ПВО отражают вражеские атаки в небе над Хомсом», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала.

В то же время ТАСС со ссылкой на агентство САНА сообщает, что сирийские силы ПВО отражают ракетную атаку израильских самолетов и «сумели поразить несколько ракет противника».

В то же время, по информации САНА, израильские ВВС наносят удары из воздушного пространства соседнего Ливана.

В начале марта сирийские ПВО отражали ракетную атаку Израиля в небе над Хомсом.