Сирийские ПВО отразили атаки в Хомсе
31.03.2020, 20:48, Новости дня
Системы ПВО Сирии работают по целям в небе над провинцией Хомс, информирует сирийский государственный телеканал «Ихбария».
«Системы ПВО отражают вражеские атаки в небе над Хомсом», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала.
В то же время ТАСС со ссылкой на агентство САНА сообщает, что сирийские силы ПВО отражают ракетную атаку израильских самолетов и «сумели поразить несколько ракет противника».
В то же время, по информации САНА, израильские ВВС наносят удары из воздушного пространства соседнего Ливана.
В начале марта сирийские ПВО отражали ракетную атаку Израиля в небе над Хомсом.
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