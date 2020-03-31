 

Сирийские ПВО отразили атаки в Хомсе

31.03.2020, 20:48, Новости дня

Системы ПВО Сирии работают по целям в небе над провинцией Хомс, информирует сирийский государственный телеканал «Ихбария».

«Системы ПВО отражают вражеские атаки в небе над Хомсом», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала.

В то же время ТАСС со ссылкой на агентство САНА сообщает, что сирийские силы ПВО отражают ракетную атаку израильских самолетов и «сумели поразить несколько ракет противника».

В то же время, по информации САНА, израильские ВВС наносят удары из воздушного пространства соседнего Ливана.

В начале марта сирийские ПВО отражали ракетную атаку Израиля в небе над Хомсом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02 / Сирия признала геноцид армян на фоне обострения противостояния с Турцией

27.02 / Двое игроков “Шахтера”, которые забили в ворота “Бенфики” в первом матче, могут пропустить ответный поединок

13.02 / МВД заявило о проверке всех СМИ на пропаганду наркотиков

04.02 / К правке Конституции подключились ученые. Они хотят объявить науку «национальным достоянием»

07.02 / Задержанного за хищения замглавы Генштаба обвинили в давлении на свидетелей

12.02 / Экономика: Прибалтийские порты теряют российские деньги

20.02 / Xiaomi выпустила ультрафиолетовую лампу для стерилизации

18.03 / Исследователи говорят, что препарат от малярии показал эффективность в лечении пневмонии при COVID-19

06.02 / Американский производитель вертолетов показал мультфильм про уничтожение С-400

20.02 / Силуанов заявил о запредельных налогах на труд в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска