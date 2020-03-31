Российский самолет с медтехникой и средствами защиты вылетит в США до конца вторника

31.03.2020, 20:48, Новости дня

Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня в течение дня осуществлялось техническое согласование и подготовка к отправке из РФ авиарейса, который, как ожидается, вылетит до конца текущих суток», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что об этой помощи президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп говорили накануне.

«С российской стороны на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Америке была предложена помощь в виде медицинской техники и средств защиты. Трамп с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера», – сказал Песков.

Он заметил, что в процессе согласования деталей реализации этой договоренности появилось впечатление, что «некоторые с американской стороны как минимум не способствовали оперативному решению технических вопросов во исполнение договоренностей двух президентов».

«Важно отметить, что, предлагая американским коллегам помощь, президент исходит из того, что, когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты, они также смогут в случае необходимости ответить взаимностью», – подчеркнул Песков.

По его словам, аналогичным образом взаимодействие складывается между Москвой и Пекином.

«Сейчас, когда нынешняя ситуация затрагивает всех без исключения и носит общемировой характер, альтернативы тому, чтобы действовать сообща в духе партнерства и взаимной помощи, нет», – резюмировал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил об очень конструктивной беседе Путина и Трампа по коронавирусу.

Говоря о российской помощи для США, он отметил, что тема «действительно затрагивалась».

«Говорилось о важности международного взаимодействия. Обсуждение этой темы в прикладном плане продолжается по договоренностям президентов на рабочем уровне», – отмечал Песков.

Разговор двух лидеров состоялся накануне, стороны обсуждали ситуацию с ценами на нефть и коронавирусом.