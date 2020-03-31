Спрос на шампуры в Москве вырос на 146%

31.03.2020, 20:30, Новости дня

После объявления режима самоизоляции в Москве резко вырос спрос на шампуры и мясо – на 146%, выяснил крупнейший оператор фискальных данных IT-компании «Платформа ОФД».

По данным компании, с 27 по 29 марта жители столицы купили в четыре раза больше мангалов, чем в 2019 году, а спрос на шампуры составил 146%. Полуфабрикаты для приготовления шашлыков стали покупать чаще на 40%, пишет РБК.

В целом по РФ продажи мангалов выросли в два раза, шампуров – на 42%, шашлыка – на 31%. Вырос средний чек на мангалы – на 15%, на мясо – на 11%.

Ранее сообщалось, что режим самоизоляции для граждан ввели в 53 регионах России. Первой о режиме самоизоляции объявила Москва, до этого президент объявил выходную неделю.

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