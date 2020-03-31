Может ли высокая влажность воздуха подавить коронавирус?

31.03.2020, 20:30, Разное

Ученые определили относительную влажность воздуха, снижающую вероятность передачи коронавируса от человека к человеку. О результатах своих исследований сообщил Yale University.

Материалы опубликованы в журнале, охватывающем все аспекты вирусологии, — Annual Review of Virology. Специалисты США и Швейцарии установили, что влажность воздуха от 40 до 60% снижает риск передачи SARS-CoV2 от больного человека к здоровому. Одновременно при более низкой или высокой влажности способность инфицирования повышается. Это было доказано в ходе проведения экспериментов на мышах в условиях лаборатории. Известно, что низкая влажность неблагоприятно сказывается на защитных способностях организма человека. Сухость воздуха, как и избыток влаги в нем ухудшает состояние слизистой верхних дыхательных путей и у астматиков или людей, страдающих от аллергии, может вызвать обострение заболевания. Таким образом, исследование специалистов показало, что именно сухой холодный воздух помогает коронавирусу SARS-CoV2 распространяться среди людей. И напротив, сочетание жары и умеренной влажности — губительно для вируса.

Однако, как подчеркнули ученые, в любое время года он по-прежнему сохраняет способность передаваться от человека к человеку в результате близкого общения, а также и через контакт с поверхностями, содержащими достаточное количество вирусных частиц. В связи с этим меры предосторожности необходимо соблюдать в любом случае. Дистанцирование и мытье рук должны быть обязательными при любых условиях, информирует «Ридус».