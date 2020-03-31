Ученые отмечают снижение сейсмических шумов в связи с карантинными ограничениями

31.03.2020, 20:30, Новости дня

Ученые отмечают, что приостановка работы транспортных систем и иной деятельности человека в результате пандемии коронавируса привела к снижению так называемых «сейсмических шумов» во всем мире.

Авторы статьи, опубликованной во вторник в научном журнале Nature, поясняют, что деятельность человека, в том числе движение транспортных средств и работа промышленного оборудования, может вызывать движения земной коры, подобно землетрясениям и вулканической активности. В связи со снижением активности людей в последние дни ученые отмечают значительные изменения.

Как отмечает сейсмолог Бельгийской королевской обсерватории Томас Лекок, вибрации, вызываемые деятельностью человека, сократились на треть с тех пор, как в этой стране ввели ограничительные меры в связи с коронавирусом.

Исследователи Калифорнийского технологического института отмечают аналогичное снижение шумов в окрестностях Лос-Анджелеса. Подобные наблюдения сделали и ученые в Великобритании.

Как констатирует журнал Nature, снижение шумов позволяет ученым получить более точные данные об афтершоках землетрясений в городах, которые иначе остались бы незамеченными.

По словам исследователей, это также позволяет изучить менее заметные вибрации, в том числе создаваемые океанскими волнами, что помогает при зондировании коры Земли.