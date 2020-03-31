 

Почти 2 тыс. российских туристов вернутся на родину 31 марта

31.03.2020, 20:30, Новости дня

Около 2 тыс. россиян вернуться в Россию 31 марта, из них 535 человек прилетят в регионы, информирует Росавиация.

«Для ввоза россиян по согласованию с правительством РФ 31 марта планируется доставить 1947 человек, из них 535 человек в аэропорты, расположенные в регионах», – передает РИА «Новости» сообщение Росавиации. 

На данный момент авиакомпания «Якутия» уже доставила 170 россиян во Владивосток из Филиппин. S7 доставит из Вьетнама в Новосибирск 202 человека, а из Таиланда в Иркутск – 163.

В свою очередь авиакомпания «Аэрофлот» доставит из Таиланда в Москву 402 человека, из Денпасара – 417 человек. «Россия» доставит из Гоа 133 человека. Azur Air из Канкуна – 460 человек.

Кроме того, на 1 апреля запланированы шесть рейсов для вывоза россиян из-за рубежа, четыре из них – в регионы. 

«1 апреля запланированы рейсы из Индии, Туниса, Таиланда, всего шесть рейсов. Из них четыре рейса в региональные международные аэропорты – Владивосток, Красноярск, Новосибирск, Иркутск», – говорится в сообщении.

Росавиация также отмечает, что рассмотрены также вопросы доставки россиян из Катара, Италии, Великобритании, Танзании, Шри-Ланки и других государств.

«Решения о приоритетных направлениях для включения в суточный план вывоза принимаются с учетом данных МИД РФ и отечественных авиакомпаний», – отмечает Росавиация.

Напомним, с 23 марта РФ приостановила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. 30 марта РФ официально ограничила число возвращающихся из-за рубежа. По данным министерства транспорта, за последние 10 дней в Россию вернулись около 155 тыс. российских туристов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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