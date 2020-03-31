Россия в условиях коронавируса готовится к введению ЧС

31.03.2020, 20:30, Новости дня

Государственная дума России в третьем и окончательном чтении приняла законопроект, дающий возможность Кабинету министров быстро ввести режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за пандемии коронавируса на всей территории страны, либо в отдельных регионах, сообщают СМИ во вторник, 31 марта. Согласно документу, правительство наделяется рядом дополнительных полномочий.

До сих пор основные руководящие функции и все обязательства по предупреждению и ликвидации ЧС возлагались на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел излишними, как он выразился, «эвентуальные рассуждения» насчет введения режима ЧС в стране. «У нас де-факто эпидемии нет, и де-факто у нас ситуация гораздо лучше, чем во многих странах», – сказал он, комментируя тот факт, что Владимир Путин в своем обращении к населению сам не объявил подобный режим.

Одновременно Госдума серьезно ужесточила уголовную и административную ответственность за нарушение карантинного режима и распространение заведомо недостоверной информации об эпидемии, приняв соответствующие поправки.

Так, за пренебрежение санитарно-эпидемиологическими правилами, повлекшими по неосторожности массовое заболевание или отравление граждан, вводится штраф от 500 тысяч до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Если непреднамеренное нарушение привело к смерти человека, штраф составит от 1 до 2 миллионов рублей, а срок лишения свободы – от трех до пяти лет. За нарушение, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

Штрафы за распространение в интернете или СМИ ложной информации о коронавирусе для юридических лиц административные штрафы составят до 3 миллионов рублей, а если публикация приведет к смерти человека, причинению вреда здоровью или имуществу, массовому нарушению общественного порядка, то сумма может увеличиться до 5 миллионов рублей. Для граждан в подобных случаях также вводится уголовная ответственность: штраф до двух миллионов рублей или пять лет лишения свободы.

Вместо борьбы с коронавирусом власть борется с людьми, поскольку больше ничего не умеет, так отреагировал на думское законотворчество оппозиционный политик Дмитрий Гудков на своей странице в Facebook. По его мнению, эпидемия пройдет, а «преступные законы» останутся.

Между тем распространение коронавируса в России ускорилось. По официальным данным, за минувшие сутки в стране зафиксировано 500 новых случаев заражения, из них 387 приходится на Москву. Всего в РФ инфицировано 2337 человек (в столице – 1613). Летальных исходов соответственно 17 и 11.

Социальный психолог Алексей Рощин в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» заметил, что Владимир Путин ведет себя сейчас так, будто он не президент, а глава некоего совещательного органа. По его мнению, первое лицо страны в разгар эпидемии коронавируса вдруг во что бы то ни стало захотел остаться «над схваткой».

«Пусть, дескать, всю грязную работу делают за него другие – губернаторы, столичный мэр (Сергей) Собянин, премьер (Михаил) Мишустин, а Путин будет давать всем общие напутствия, не утруждая себя изданием жизненно насущных указов, – полагает социолог. – Очевидно, он видит себя в роли некого “Генсека”, который и не должен ни за что конкретно отвечать, а только следить за процессом и говорить: это – правильно делать, а это – нет».

Себе, видимо, президент оставил функции «собирателя лавров», предположил Алексей Рощин: «Если эпидемия пойдет на спад, то тут он уже выйдет и скажет, что да, мы победили, и объявит о том, что раздаст еще немного пряников народу. Думаю также, что это хорошо продуманная комбинация. Собянин действовал, конечно, по согласованию с Кремлем. Ему это или поручили напрямую или дали отмашку – действуй, как хочешь».

То, что инициатива столичного мэра никак не соотносится с действующим законодательством, в современной России уже давно мало кого смущает, особенно в высших эшелонах власти, резюмировал социальный психолог.

В свою очередь, профессор Московского экономического института, доктор философских наук Игорь Чубайс полагает, что Путин крайне упрощенно рассуждает на тему коронавируса. Как ему представляется, президент исходит из того, что глава государства не должен приносить народу плохие вести – только хорошие.

«Думаю, руководитель такого ранга должен говорить правду в любой ситуации, иначе он просто не на своем месте, – подчеркнул он в комментарии для Русской службы «Голоса Америки». – Но его слова и действия были двусмысленны и непоследовательны. Причем, именно тогда, когда требовалась предельная четкость и жесткость. А бессмысленные каникулы, которые тут же отменил столичный мэр, это уже просто нонсенс».

Это время упущенных возможностей, убежден Игорь Чубайс.

«Когда каждый час на счету, надо было поступать адекватно. Эпидемия началась в Китае в декабре. У него (Путина) было три с лишним месяца, чтобы понять, что к чему, собрать экспертов, создать программы, просчитать все шаги. Ничего подобного не произошло», – заключил профессор.