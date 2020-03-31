В WhatsApp обнаружили «исчезающие сообщения»

31.03.2020, 20:30, Разное

Пользователи обнаружили в мессенджере WhatsApp «пропавшие сообщения». Приложение для гаджетов, поддерживающих ОС Android обзавелось специальным разделом, позволяющим увидеть любой удаленный диалог и даже его отдельную часть.

Бета-версия апдейта обзавелась функцией Expiring Messages, активируемой в настройках программы: благодаря ней пользователь может не удалять сообщения, а перенести его в отдельную базу данных. Юзеру, которому предназначались сообщения не удастся увидеть диалог, так как он будет очищен. Стоит напомнить, что до этого возможность сохранения удаленных сообщений была ограниченной, распространяясь лишь на небольшой промежуток времени.

Теперь же пользователь сможет выбрать между тремя вариантами – на сутки, 7 дней или месяц. В бета-версии можно узнать информацию о входе с разных устройств – юзер получит сообщение после авторизации аккаунта на стороннем девайсе. Сообщается, что финальную версию обновления мессенджера WhatsApp стоит ждать через несколько недель: сейчас все возможности доступны только для юзеров, ранее зарегистрировавшихся на испытание апдейта.