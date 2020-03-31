$95 казахстанцам, потерявшим работу из-за коронавируса и другие меры: Токаев обратился к народу

31.03.2020, 20:25, Новости дня

Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев вечером 31 марта в прямом эфире обратился к гражданам и заявил о дополнительных мерах поддержки, которые будут оказываться казахстанцам в связи с эпидемией коронавируса. Текст обращения был опубликован на официальном сайте президента.

Среди мер, которые были названы:

Индексация на 10% пенсий и госпособий, включая адресную соцпомощь,

Соцвыплаты в размере 42500 тенге ($95), которые работающие и самозанятые граждане, потерявшие работу из-за эпидемии, получат во время действия чрезвычайного положения – из-за вынужденного закрытия предприятий, магазинов и по другим причинам. Но тем, кто работает неофициально, для получения денег нужно будет формализовать свой статус, предупредил Токаев.

С 1 апреля до 1 июля медицинскую помощь в Казахстане, по его обещанию, будут получать все граждане страны, даже те, у кого нет страховки и права обслуживаться в системе обязательного медицинского страхования;

Населению обещаны бесплатные продуктовые наборы: кроме тех, кто уже их получает, в расширенный список также войдут инвалиды 1, 2, 3 групп, дети-инвалиды и официально зарегистрированные безработные;

Дополнительная финансовая поддержка, в том числе в виде кредитов обещана работникам сельского хозяйства: на эти цели будет направлено 70 миллиардов тенге через компанию “Аграрная кредитная корпорация”, а ставка по кредитам, которые она будет выдавать фермерам не будет превышать 5%. Также цены на дизтопливо для фермеров должны стать меньше на 15% по сравнению с рыночными, но как это будет сделано – президент не пояснил.

В регионах, где наблюдается “избыток трудоспособного населения” из-за введенных карантинных мер, правительство и акиматы должны начать проекты в рамках “Дорожной карты занятости”. Тем, кто готов будет начать работу, будут выдаваться “подъемные” в размере 85000 тенге (около $190).

“У людей должен быть источник заработка, чтобы они не сидели у закрытых шлагбаумов без средств к существованию”, – заявил Токаев.



Для малого и среднего бизнеса в сферах общественного питания, отдельных секторах торговли, транспортных услуг, консультационных услуг, IT-сектор, гостиничный бизнес, туризма с 1 апреля и до 1 октября отменяется начисление и уплата налогов и других платежей с фонда оплаты труда. Также на три месяца приостановлена уплата всех налогов для МСБ (налоги нужно будет заплатить после этого периода).

Ранее к казахстанцам обращался первый президент страны Нурсултан Назарбаев. Его речь была гораздо более мрачной: он предупредил казахстанцев о том, что им надо готовиться к трудностям, сравнимыми с 90-ми годами и попросил бизнес дать денег в фонд поддержки экономики.

В Казахстане зарегистрировано 340 случаев заражение коронавирусной инфекцией, из них 178 – жители Нур-Султана. Из больниц выписали более 20 человек. Ранее сообщалось, что нарушителей карантинного режима будут отслеживать с помощью беспилотников.