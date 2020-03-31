Технологии: 20 камер по пути на работу. Как устроена система “умной слежки” за москвичами

31.03.2020, 20:20, Разное

С 27 марта в России начала действовать программа “умной слежки” за нарушителями карантина. По поручению главы правительства то, как жители города соблюдают режим самоизоляции, контролируют не только с помощью геолокационных данных смартфонов — к программе подключили и десятки тысяч камер наружного наблюдения.

В полном объеме камеры системы “Безопасный город” должны заработать к 5 апреля. Этих камер действительно много: они установлены на дверях подъездов жилых домов, остановках общественного транспорта, турникетах в метро.

По заявлениям мэрии, всего камер в Москве 178 тысяч — то есть почти по 70 на каждый квадратный километр. Скоро к ним добавится еще 9 тысяч. Лишь по пути на работу обычный житель столицы непременно встретит как минимум 20 штук. В мэрии рассчитывают, что система позволит распознавать нарушителей карантина даже несмотря на медицинские маски — технология будет срабатывать, даже если закрыто 40% лица человека

Источник газеты “Коммерсант” в мэрии говорит, что для распознавания лиц будет использована технология компании NTechLab. Когда-то именно эта компания создала одно из известных приложений по распознаванию лиц. Оно называлось FindFace, и его алгоритм распознавания лиц считался лучшим в мире.

C 1 июля 2018 года приложение перестало быть доступно обычным пользователям — NTechLab стала предлагать свой продукт только государству и бизнесу. Среди партнеров на сайте указаны МВД России и департамент информационных технологий Москвы.

“Эти структуры — наши основные заказчики, — говорил в интервью Настоящему Времени в сентябре 2019-го года генеральный директор NTechLab Александр Минин. — Наши основные проекты реализованы вместе с департаментом информационных технологий Москвы. Сейчас мы работаем не только в Москве, но и в других регионах. Есть несколько пилотов в крупных регионах России, но, к сожалению, мы пока не можем их публично называть”.

Дать еще одно интервью в связи с использованием наработок NTechLab для слежки за соблюдением москвичами режима самолизоляции в компании отказались.

По информации “Коммерсанта”, в систему загрузят фото людей, которые уже нарушали карантин — тех, кто должен был находиться в самоизоляции после возвращения из-за границы. Это около 500 человек. Также в базу добавят людей с легкой формой коронавируса, которым разрешили лечиться на дому. Видеокамеры собираются использовать вместе с данными сотовых операторов — которые позволяют по мобильным телефонам отслеживать, где находится человек.

Министерству связи России еще на прошлой неделе поручили при помощи операторов связи создать систему, которая могла бы по геопозиции определять, кто контактировал с заболевшими коронавирусом — такая система, как говорят эксперты, уже работает в Южной Корее. В пресс-службе одного из крупнейших операторов связи — компании “Мегафон” — Настоящему Времени сказали, что просьбы о создании такой системы компании из правительства не поступали.

По мнению юристов, системы слежки, внедряемые сейчас в Москве и уже работающие в азиатских странах фактически противозаконны.

“С точки зрения закона, такая практика является абсолютно серой, — объясняет юрист правозащитной организации “Роскомсвобода” Саркис Дарбинян. — Если мы посмотрим закон о персональных данных, он говорит, что обработка биометрических данных гражданина допускается только с его согласие. И там есть несколько исключений, когда согласие не требуется, так вот конечно, конечно, такой цели, как борьба с эпидемией, в законе нет”.