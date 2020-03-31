Инсайдеры опубликовали фото новой формы сборной России по футболу

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31.03.2020, 20:18, Новости дня

В сети появились фотографии новой формы сборной РФ по футболу на сезон-2020/21. Ее первый вариант был забракован Российским футбольным союзом и футболистами национальной команды из-за перевернутого флага на рукавах.

Фото новой формы опубликовал сайт Todo Sobre Camisetas, специализирующийся на теме экипировки. Домашний комплект россиян выполнен в красном цвете, а гостевой – в белом с полосками в цвет флага России.

Напомним, что ранее презентация новой формы российской сборной к чемпионату Европы-2020 была перенесена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.



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