 

Ярославский “Локомотив” не будет продлевать контракты сразу с двумя возрастными игроками

31.03.2020, 20:18, Новости дня

Придется расстаться с опытом. Ярославский хоккейный клуб сообщил о том, что не будет продлевать действие контрактов сразу с двумя возрастными игроками – нападающим Александром Свитовым и защитником Андрей Марковым, передает ГТРК "Ярославия".

За прошлый сезон форвард забил две шайбы, выполнил 10 передач и  получил 32 минуты штрафа. Марков в национальном турнире сделал один точный бросок и 6 раз ассистировал партнерам по команде. В серии плей-офф хоккеисты заработали одно очко на двоих.

Текст:

ГТРК "Ярославия"



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Владимир Путин поздравил Юрия Антонова с 75-летием

02.02 / В российском Новосибирске обрушилась крыша в кафе, есть погибший

10.02 / Назван регион с самым высоким числом IT-преступлений

12.03 / Суд отменил арест одного из подозреваемых в подготовке убийств в Саратове подростков

25.02 / Tageszeitung предупреждает – за уступки Путина по Идлибу Макрону и Меркель придётся заплатить

05.03 / National Interest рассказал о кошмарном сценарии для ВМС США

07.02 / В Канаде потерпел крушение товарный поезд с нефтью

03.03 / Apple опубликовала лучшие ночные фото, сделанные на iPhone

15.03 / Добровольцы пронесли по Киеву баннер “Кива ху…ло, Киву на нары”

03.02 / Историческая драма «1917» получила премию BAFTA как лучший фильм

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска