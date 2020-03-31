Ярославский “Локомотив” не будет продлевать контракты сразу с двумя возрастными игроками

31.03.2020, 20:18, Новости дня

Придется расстаться с опытом. Ярославский хоккейный клуб сообщил о том, что не будет продлевать действие контрактов сразу с двумя возрастными игроками – нападающим Александром Свитовым и защитником Андрей Марковым, передает ГТРК "Ярославия".

За прошлый сезон форвард забил две шайбы, выполнил 10 передач и получил 32 минуты штрафа. Марков в национальном турнире сделал один точный бросок и 6 раз ассистировал партнерам по команде. В серии плей-офф хоккеисты заработали одно очко на двоих.

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ГТРК "Ярославия"