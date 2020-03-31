Князь Монако вылечился от коронавируса

31.03.2020, 20:16, Новости дня

Врачи разрешили князю Монако Альберу II выйти с карантина, он полностью вылечился от коронавируса, говорится в коммюнике княжеского дворца.

«Врачи, которые сопровождают Его Светлейшее Высочество Князя Монако Альбера II с выявления у него Covid-19, разрешили сегодня положить конец его пребыванию на карантине. Князь выздоровел и чувствует себя хорошо», – передает текст сообщения РИА «Новости».

В коммюнике говорится, что монарх «скоро присоединится к своей семье», но продолжит соблюдать изоляцию, сохраняя при этом «тесный контакт со своим правительством и ближайшими соратниками».

«Его Светлейшее Высочество вновь напоминает народу Монако о важности скрупулезного соблюдения мер по изоляции и сокращению контактов. Строгое соблюдение этих правил позволит задержать распространение коронавируса», – говорится в сообщении.

19 марта сообщалось, что Альбер II сдал положительный тест на коронавирус.

Сообщалось также, что он мог заразить британского принца Чарльза.