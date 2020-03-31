 

Князь Монако вылечился от коронавируса

31.03.2020, 20:16, Новости дня

Врачи разрешили князю Монако Альберу II выйти с карантина, он полностью вылечился от коронавируса, говорится в коммюнике княжеского дворца.

«Врачи, которые сопровождают Его Светлейшее Высочество Князя Монако Альбера II с выявления у него Covid-19, разрешили сегодня положить конец его пребыванию на карантине. Князь выздоровел и чувствует себя хорошо», – передает текст сообщения РИА «Новости».

В коммюнике говорится, что монарх «скоро присоединится к своей семье», но продолжит соблюдать изоляцию, сохраняя при этом «тесный контакт со своим правительством и ближайшими соратниками».

«Его Светлейшее Высочество вновь напоминает народу Монако о важности скрупулезного соблюдения мер по изоляции и сокращению контактов. Строгое соблюдение этих правил позволит задержать распространение коронавируса», – говорится в сообщении.

19 марта сообщалось, что Альбер II сдал положительный тест на коронавирус.

Сообщалось также, что он мог заразить британского принца Чарльза.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / Кандидат в мэры Парижа снялся с выборов после публикации интимного видео. Ролик опубликовал российский художник Павленский

25.03 / Конгрессмены призвали Евросоюз усилить санкции против Евгения Пригожина

19.02 / В Group-IB назвали приложения, которые опасно скачивать на смартфон

11.02 / “Локомотив” нацелен на покупку нападающего сборной Италии

18.03 / Сенатор: Крымчане все больше убеждаются в правоте принятого решения

03.02 / Демократы заканчивают приготовления к кокусам в Айове

18.02 / Протоиерей Смирнов обрадовался резонансу своего высказывания о женщинах

04.02 / Лавров: есть информация о столкновениях турецких и сирийских войск в Идлибе

18.03 / Астрономы рассказали о предстоящем малом параде планет

23.02 / В центре Львова произошла массовая драка. Двое полицейских получили травмы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска