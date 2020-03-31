Венедиктова подписала заявление об отставке Трепака

31.03.2020, 20:12, Новости дня

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 30 марта подписала заявление Виктора Трепака об отставке с должности заместителя генпрокурора. Об этом Трепак рассказал изданию “ГОРДОН”.

В комментарии ZN.UA Трепак отметил, что такое решение он принял после того, как Венедиктова изменила функциональные обязанности заместителей и отстранила своего заместителя от всех дел, которые расследует Служба безопасности Украины, в частности, и от дела о нападении на активистку Екатерину Гандзюк.

“У меня забрали курирование деятельности двух департаментов, которые осуществляют процессуальное руководство по делам Майдана, и по делам, которые расследуются следователями СБУ”, – отметил Трепак.

Он добавил, что подобное перераспределение полномочий в Офисе генпрокурора является способом воздействия и вмешательства в осуществление полномочий прокурора.

“Перераспределение полномочий между заместителями генерального прокурора делает невозможным дальнейшее выполнение мной вышеуказанных процессуальных полномочий по таким делам, а следовательно, означает мое фактическое устранение от них в полном объеме”, – сообщил Трепак.

Венедиктова стала генпрокурором 17 марта. 27 марта Трепак подал заявление об отставке после того, как его отстранили от дел о нападениях на Гандзюк и одесского активиста Сергея Стерненко.

Дело Гандзюк, как рассказала Венедиктова, будет курировать ее новый заместитель Алексей Симоненко. Трепак заявил, что его отстранение произошло тогда, когда в деле Гандзюк вышли на финишную прямую.

Трепак был назначен заместителем генпрокурора в октябре 2019 года. В 2015–2016 годах он был первым заместителем главы СБУ.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.