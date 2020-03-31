 

Карантин в Украине могут продлить до второй половины мая – Аваков

31.03.2020, 20:12, Новости дня

Карантин, введенный в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, может быть продолжен до второй половины мая. Об этом 31 марта в комментарии “Украинской правде” сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. 

30 мая в YouTube был опубликован фрагмент интервью с Аваковым (предположительно, он общался с журналисткой телеканала “Украина”). 

“Мы исходим из того, что сейчас у нас продлено это до 24 числа, и там “будем посмотреть”. Я думаю, что как минимум два месяца все-таки нам придется находиться, как и во всей Европе, в карантинном состоянии”, – сказал он.

“Украинская правда” уточнила у министра, до какого числа примерно тогда будут действовать ограничения. 

“До второй половины мая, полагаю”, – сказал он. 

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. Ожидалось, что эти меры будут действовать до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.

30 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что дальнейшие решения правительства по поводу карантина будут связаны с динамикой распространения коронавирусной инфекции в стране. “Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки и нет возможности три месяца просто сидеть дома. Люди должны зарабатывать деньги. Экономику надо запускать”, – сказал он. 

В Украине, по данным Минздрава на утро 31 марта, подтверждено 549 случаев коронавирусной болезни COVID-19, восемь человек выздоровели, 13 умерли. Днем 31 марта в Черновицкой области сообщили о еще двух летальных случаях от COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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