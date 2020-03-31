 

Пандемия COVID-19. В Италии за сутки умерло 837 человек, это больше, чем накануне

31.03.2020, 20:12, Новости дня

За последние 24 часа в Италии 837 человек скончались от коронавирусной болезни COVID-19, сообщило агентство ANSA, ссылаясь на данные департамента гражданской обороны страны.

Накануне сообщалось о 812 летальных исходах.

Общее количество умерших за время вспышки достигло 12 428.

Выявлено 2107 новых случаев заражения (на 459 больше, чем вчера). Власти объясняют рост этого показателя тем, что с 31 марта удалось значительно увеличить число тестов.

1109 человек за сутки выписались из больниц (всего – 15 729).

Президент Высшего института здоровья Италии Сильвио Брусаферро заявил на брифинге в Риме, что страна достигла пика эпидемии. По его словам, пик – это не точка, за которой последует спад заболеваемости, а “плато, с которого необходимо спуститься”.

Несмотря на то, что с 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры, страна занимает первое место по количеству умерших (примерно треть всех жертв пандемии) и второе место по количеству зараженных после США.

31 марта в Италии объявили минуту молчания по погибшим, национальные флаги на зданиях муниципалитетов были приспущены.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 31 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 823 тыс., из них более 40 тыс. человек умерли, более 174 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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